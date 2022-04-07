18 животных, которые могут перехитрить всех вокруг себя, чтобы заполучить желаемое
Честность, несомненно, чудесное качество. Но вот только не для животных. Многие из них оказываются намного коварнее, чем кажутся. Они ловко маскируются и даже прибегают к манипуляциям, чтобы добиваться своих целей.
Мы в AdMe.ru теперь точно знаем, что некоторым хитрецам из мира фауны могут позавидовать даже суперзлодеи.
Осьминог-подражатель может получить не менее 15 «Оскаров» за гениальную актерскую игру других морских обитателей
Существует теория, что голубая сойка имитирует крики ястребов, чтобы напугать других птиц и легко заполучить содержимое их кормушек
Злодей морской черт маскируется в темноте, привлекая маленьких рыбешек своей удочкой-фонариком и отправляя их прямиком в пасть
Увидев хищника, уж отыгрывает трагическую сцену: кривляется, бьется в агонии, высовывает язык и выделяет неприятный запах
Палочник не только маскируется под веточку, но еще и дополняет свой образ легкими покачиваниями на ветру
Аллигатор раскладывает на своем носу ветки, чтобы обмануть птиц, которые ищут стройматериалы для гнезд
Обленившаяся воловья птица, вместо того чтобы вить собственные гнезда, подкидывает свои яйца другим видам птиц
Не менее ленивый мексиканский щитомордник просто лежит и поджидает, когда наивная жертва сама клюнет на его приманку в виде хвоста-червячка
Наглый и безжалостный клоп надевает на себя «костюм» из муравьев, чтобы помочь себе в поисках добычи и спрятаться от хищников
Гениальные вороны раскладывают орехи на проезжей части, а потом собирают урожай из уже расколотой машинами скорлупы
Некоторые плотоядные гусеницы притворяются веточкой, чтобы внезапно атаковать ничего не подозревающую жертву
Гнездо маятниковой синицы напоминает многоквартирный дом: одна дверь для хищника, а вторая (секретная) — для нее
Проголодавшаяся гиена может начать по-человечески хихикать, чтобы привлечь к себе внимание работника зоопарка
Щупальценосная змея поджидает добычу в засаде и при помощи усиков предугадывает ее движение, нападая в самый неожиданный момент
Прежде чем по-настоящему закопать орех, восточная серая белка несколько раз притворится, что делает это. Так воришки не доберутся до настоящего тайника
Гламурный клоп-хищнец носит свою шубку не только для красоты. Он поджидает, когда заинтересованные муравьи подползут к нему, после чего нападает на них
Павлинья камбала — настоящая притворщица. Ей достаточно всего 8 секунд, чтобы идеально отобразить рисунок поверхности, по которой она ползет
Оказавшись на природе, не забывайте о существовании листовидки, которая выглядит и раскачивается как настоящий листочек
А каких хитрецов из мира животных знаете вы?
Фото на превью Depositphotos.com
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