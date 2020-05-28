18 животных, которые и сами не против присмотреть за хозяевами

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За домашними питомцами всегда ухаживают хозяева: покормить, искупать, почесать за ушком — кто же еще сможет это сделать? Но иногда особо преданные любимцы берут некоторые функции на себя, вернее, как могут пытаются приглядывать за хозяевами: беспокоятся, когда те в ванной, следят за ними на кухне и в туалете и даже укрывают одеялом на ночь.

Мы в AdMe.ru готовы каждому герою этой статьи выдать медаль за старания и целеустремленность в попытках помочь своим любимым людям.

Ни одно мытье посуды не обходится без нее

«Иногда, когда я захожу на кухню, кошка наблюдает за мной свысока с серьезным видом»

«Вся наша банда во время бури»

Когда хозяин уснул, все должно быть на высшем уровне

«Ну что же вы, комнату нужно регулярно проветривать»

«Он следил за тем, как я сушу волосы феном, и уснул»

«Купаешься, да?»

«Кажется, человек забыл тут что-то важное»

«Она любит следить за мной через зеркала»

«Мой кот помогает мне готовить лекции для студентов»

«Я помогу с мусором»

«Внимательно следят за тем, как я убираю в туалете»

Главный помощник

«И так каждый раз, когда я в ванной»

«Я могу помочь»

«Мой кот Джованни обожает помогать мне с готовкой»

«Ты давай там без ошибок»

«Он всегда контролирует на кухне, что я там мою или готовлю»