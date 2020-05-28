18 животных, которые и сами не против присмотреть за хозяевами
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За домашними питомцами всегда ухаживают хозяева: покормить, искупать, почесать за ушком — кто же еще сможет это сделать? Но иногда особо преданные любимцы берут некоторые функции на себя, вернее, как могут пытаются приглядывать за хозяевами: беспокоятся, когда те в ванной, следят за ними на кухне и в туалете и даже укрывают одеялом на ночь.
Мы в AdMe.ru готовы каждому герою этой статьи выдать медаль за старания и целеустремленность в попытках помочь своим любимым людям.
Ни одно мытье посуды не обходится без нее
«Иногда, когда я захожу на кухню, кошка наблюдает за мной свысока с серьезным видом»
«Вся наша банда во время бури»
Когда хозяин уснул, все должно быть на высшем уровне
«Ну что же вы, комнату нужно регулярно проветривать»
«Он следил за тем, как я сушу волосы феном, и уснул»
«Купаешься, да?»
«Кажется, человек забыл тут что-то важное»
«Она любит следить за мной через зеркала»
«Мой кот помогает мне готовить лекции для студентов»
«Я помогу с мусором»
«Внимательно следят за тем, как я убираю в туалете»
Главный помощник
«И так каждый раз, когда я в ванной»
«Я могу помочь»
«Мой кот Джованни обожает помогать мне с готовкой»
«Ты давай там без ошибок»
«Он всегда контролирует на кухне, что я там мою или готовлю»
А как ваши питомцы проявляют заботу о вас?