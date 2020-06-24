18 верных хвостатых товарищей, в чьей доброй душе найдется уголок для каждого из нас

Если вам кажется, что ваш песик намеренно делает скорбный взгляд или строит глазки, то, вероятно, вы не ошибаетесь. В процессе эволюции у собак, в отличие от волков, появились особые мышцы, которые позволяют им управлять движением бровей и таким образом сильнее воздействовать на человека. Однако у питомцев из нашей подборки нет причин прибегать к таким ухищрениям. Они вполне заслуженно носят репутацию хороших мальчиков и девочек.

Редакция AdMe.ru не поленилась найти песиков, которые заслужили лучшие отзывы о своем поведении. Хозяева этих питомцев, несомненно, могут гордиться их воспитанием.

«Моя сестра прислала мне фото своего немецкого дога и нового щеночка, которого они только что взяли»

Подражая хозяину, собака научилась собирать пластик. Вместе они убрали все окрестности

«Нашел котенка в лесу. Думал, мои старые кошки примут его в семью. Но, похоже, отцовские обязанности по отношению к нему решил выполнять мой большой мальчик»

«О моей собаке Вишенке говорят, что она недособака. А она верный друг, просто маленького размера. И, между прочим, отважно защищает меня от пылесоса и мультиварки»

«Взял этого милаху из приюта. Когда я встретил его в первый раз, он вскочил ко мне на кресло, чтобы лизнуть меня в лицо. Неожиданный способ встретить нового лучшего друга»

«Мой кот заболел и не мог ходить. Мама прислала фотографии того, как собака жалеет любимого дружбана. Трогает до слез»

Это Пенни. Ей всего 10 недель, а она уже освоила команду «сидеть»

«Мой пес Тор не позволяет чужим собакам заходить во двор, но вчера пустил одну к себе в будку. А сам спал на улице, охранял ее и делился едой. И вскоре выяснилось, что она родила шестерых щенят»

«А сегодня наконец нашелся хозяин этой собаки, и новоиспеченная мать с детьми спокойно вернулась домой. Щенята, кстати, не от Тора».

Он ведет себя так, словно ему все равно. Но он лучший кошачий папа в мире: Банджо не шевельнется, если только ему не предложат перекусить

«Когда брат моей подруги женился, ее собака подносила обручальные кольца во время свадебной церемонии. Это был лучший день в его жизни»

«Моя жена пошла на работу впервые за долгое время. Комментарии излишни»

«Мы научили нашего пса носить продукты. И ему нравится это занятие»

Она самая нежная, самая терпеливая и заботливая девочка. Более 50 напуганных уличных собак смогли благодаря ей научиться жить в доме

Спенсер и Пенни уже 5 лет подбадривают бегунов, когда те бегут марафон

«Моему псу нравится находить веревочки, чтобы поиграть с котенком»

«Сегодня утром в парке не было собак. Мой хороший мальчик терпеливо ждал, пока придут его друзья»

Когда твой мальчик принес тебе не мячик или палку, а 5 тысяч

«У моей подруги Мелиссы есть птичка. И собака иногда разрешает ей кататься на себе как на лошади»