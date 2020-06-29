18 умудренных жизнью животных-старичков

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Для каждого домашний питомец становится членом семьи, а годы летят так быстро, что не успеваешь и глазом моргнуть, как вместо милого котенка или бойкого щенка становишься хозяином пожилого джентльмена или леди в годах.

Мы в AdMe.ru оценили каждое фото от героев этой статьи, а некоторые снимки нас даже удивили, ведь каждый питомец стареет по-своему.

«Мало кто знает, но так выглядит постаревший хомяк»

Кажется, он чем-то недоволен

«Тео отрастил впечатляющую бороду»

«Это Тайгер. Ему 31 год, но он все так же без ума от любых коробок»

«Марии исполнилось 19 лет в этом году»

«Ему 14, но его все еще путают со щенком»

«Это Аугуст, самый пожилой из ныне живущих золотистых ретриверов. Ему исполняется 20 лет!»

«Он подарил мне 19 лет любви»

«Моей лучшей подруге Саванне исполнилось 17 сегодня»

«Минуточку внимания: 16-летняя кошка моей девушки»

«Проехали больше 3 600 км, чтобы забрать этого найденного на улице 10-летнего мужчину. Теперь Билли живет с нами»

«Мой 13-летний австралийский хилер. Такой же милый, как в день, когда я нашел его»

«Это праздничное фото Пэм. Моя 19-летняя красавица»

«Моя старая девочка Дарма, 10-летний немецкий дог. И она так же добра, как и раньше»

«Руди мой лучший друг уже 20 лет»

«Это его 17-й день рождения»

«Это Леди. Уже 13-й год она не просто хорошая девочка — она лучшая девочка»

«Только забрали из приюта эту 9-летнюю красавицу»