AdMe

18 умудренных жизнью животных-старичков

62-3316
41

Для каждого домашний питомец становится членом семьи, а годы летят так быстро, что не успеваешь и глазом моргнуть, как вместо милого котенка или бойкого щенка становишься хозяином пожилого джентльмена или леди в годах.

Мы в AdMe.ru оценили каждое фото от героев этой статьи, а некоторые снимки нас даже удивили, ведь каждый питомец стареет по-своему.

«Мало кто знает, но так выглядит постаревший хомяк»

18 умудренных жизнью животных-старичков
© junso6985 / Twitter

Кажется, он чем-то недоволен

18 умудренных жизнью животных-старичков
© ayumi_hara / Twitter

«Тео отрастил впечатляющую бороду»

18 умудренных жизнью животных-старичков
© minikat / Reddit

«Это Тайгер. Ему 31 год, но он все так же без ума от любых коробок»

18 умудренных жизнью животных-старичков
© Aritilli / Reddit

«Марии исполнилось 19 лет в этом году»

18 умудренных жизнью животных-старичков
© andrewnorth11 / Reddit

«Ему 14, но его все еще путают со щенком»

18 умудренных жизнью животных-старичков
© gixG / Reddit

«Это Аугуст, самый пожилой из ныне живущих золотистых ретриверов. Ему исполняется 20 лет!»

18 умудренных жизнью животных-старичков
© Imzadi90 / Reddit

«Он подарил мне 19 лет любви»

18 умудренных жизнью животных-старичков
© Rubensloth / Reddit

«Моей лучшей подруге Саванне исполнилось 17 сегодня»

18 умудренных жизнью животных-старичков
© jlo0117 / Reddit

«Минуточку внимания: 16-летняя кошка моей девушки»

18 умудренных жизнью животных-старичков
© fullubullu / Reddit

«Проехали больше 3 600 км, чтобы забрать этого найденного на улице 10-летнего мужчину. Теперь Билли живет с нами»

18 умудренных жизнью животных-старичков
© AmyDeeee / Reddit

«Мой 13-летний австралийский хилер. Такой же милый, как в день, когда я нашел его»

18 умудренных жизнью животных-старичков
© ilovelindz / Reddit

«Это праздничное фото Пэм. Моя 19-летняя красавица»

18 умудренных жизнью животных-старичков
© tmtinfw / Reddit

«Моя старая девочка Дарма, 10-летний немецкий дог. И она так же добра, как и раньше»

18 умудренных жизнью животных-старичков
© JoeGeomancer / Reddit

«Руди мой лучший друг уже 20 лет»

18 умудренных жизнью животных-старичков
© kkphoto / Reddit

«Это его 17-й день рождения»

18 умудренных жизнью животных-старичков
© JohnnyRockenstein / Reddit

«Это Леди. Уже 13-й год она не просто хорошая девочка — она лучшая девочка»

18 умудренных жизнью животных-старичков
© pillsandsmoke / Reddit

«Только забрали из приюта эту 9-летнюю красавицу»

18 умудренных жизнью животных-старичков
© clowills89 / Reddit

А у вас дома живут старенькие животные? Делитесь своими фото!

Фото на превью m/junso6985 / Twitter
62-3316
41