18 творений природы, которые она создала под девизом «Я художник, я так вижу»

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Порой мы думаем, что уже изучили наш мир и приручили природу. Но она, кажется, никогда не перестанет нас удивлять и обязательно подкинет что-то вроде рыбы с человеческими зубами или ящерицы, стреляющей кровью из глаз.

Мы в AdMe.ru любим узнавать что-то новое, и флора с фауной — неиссякаемый источник поразительных открытий.

1. Ярко-красное безволосое лицо лысого уакари говорит о здоровье и зрелости примата

2. Эта птица не ранена. Кровавогрудые голуби имеют окрас, напоминающий рану на груди

3. Самки кабудаев могут трансформироваться в самцов с огромным лбом

4. Хура, или динамитное дерево, покрыто шипами. А его плоды взрываются, разбрасывая ядовитые семена на расстояние до 45 метров

5. Этот полосатый конус — морская улитка, средняя высота которой всего 2–3 см

6. В носу у хохлача есть красный пузырь, который он надувает в особых случаях, например когда хочет понравиться самке

7. Сложно поверить, но питаются гелады в основном травой и семенами

8. Этого великолепного моллюска называют голубым ангелом

9. Эти бабочки вывели искусство камуфляжа на новый уровень

10. У мадагаскарских кукушек вокруг глаз голая ярко-голубая кожа. С таким окрасом впору заводить свой бьюти-блог

11. Пузыреглаз — рыба с большими глазами и огромными приглазными пузырями, заполненными жидкостью

12. Этот гриб называют «кровоточащий зуб». Он покрыт пузырями, наполненными красной жижей

13. Морда крота-звездорыла напоминает какое-то инопланетное существо. Такие наросты выполняют роль органов осязания

14. Теперь мы знаем, с какой сосредоточенной мордочкой летучие мыши переносят своих малышей

15. Ледяная пещера в Патагонии (Аргентина) выглядит так, будто ее нарисовал художник-авангардист

16. Жабовидная ящерица умеет пускать кровь из глаз, чем приводит противников в замешательство

17. Зубы рыбы паку похожи на человеческие. Ими она может прокусывать тело добычи насквозь и отрывать куски

18. Птенцы полосатых кукушек очень похожи на еловые шишки. Так они защищаются от хищников

О каких чудесах природы вы знали и раньше?