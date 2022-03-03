18 тружеников, которые ничего не ждали от серого дня, а он принес им встречу с хвостатым приятелем
Даже любимая работа может превратиться в рутину, а коллеги или клиенты — приносить массу раздражения. Но людям из этой подборки повезло: им заурядный трудовой день принес не только душевную встречу с обаятельным пушистым другом, но и теплые воспоминания.
Редакция AdMe.ru убеждена, что общение с питомцами лишь повышает рабочую продуктивность. И приготовила для вас фотоистории о кошках и собаках, которые в один миг скрасили чей-то день и повысили жизненный тонус.
«Моя подруга доставляла посылки и нашла больного котенка. Она отвезла его к ветеринару и нашла ему дом. Вот он на первом приеме у ветеринара и вот — на повторном»
«На этой неделе у меня появилась новая сотрудница. У нее хорошее будущее в компании, но для начала она должна перестать писать на начальника»
«Вчера я ходил на собеседование. Рекрутер попросил меня подождать, а через несколько минут пришел этот мальчик и положил голову мне на колено»
«У моего дантиста есть собака-терапевт, которая будет обнимать вас, пока вы находитесь у него в клинике»
«Подобрал этого малыша на перекрестке по дороге на работу. Теперь ищу кого-то, кто прикроет меня на рабочем месте, пока я устрою его у себя дома»
«Во время экзаменационной недели одна милая женщина приводит собак-терапевтов в мой университет. Сегодня этот маленький парень порадовал немало людей»
«Месяц на работе мы ловили эту свирепую дикарку, чтобы перепрограммировать ее чип так, чтобы он открывал дверь в теплицу. Теперь у нее будет свое теплое и безопасное место»
«Всякий раз, когда я привожу своего пса на работу, он настаивает на том, чтобы проводить целый день в моем кресле»
«Это Луна, наша самая трудолюбивая библиотечная кошка»
«Сегодня утром наш механик нашел этого парня, прячущегося в двигателе одной из машин скорой помощи»
«В часы работы я присел на ступеньки, и эта красавица пришла, чтобы обняться. День удался»
«Я доставлял топливо, а эта подброшенная на заправку малышка спряталась под мой трейлер. Моя жена забрала ее домой, и она мурлыкала все время, пока ела»
«Мои родители — дальнобойщики, а этот юный автостопщик решил составить им компанию»
«Недавно я устроился на работу, и теперь у меня есть мой новый любимый коллега»
«На работе мы приводим коз для расчистки площадки от кустарника. Я пошел проверить их и обнаружил, что у них появилась собственная охрана»
«В магазине у моего механика оказалась собака, которая громко фыркает, если я перестаю ее гладить»
«Начальник разрешил по пятницам приводить на работу своих собак»
«Работаю почтальоном. Я доставлял посылку в один дом, когда эта кошка подошла ко мне. Хозяйка сказала, что не знает, чья она»
«Спустя 2 ночи, которые я неотступно думал об этой бездомной красавице, я вернулся и забрал ее к себе домой».
Приводили ли вы или ваши коллеги своих питомцев на работу? Ждем фото ваших кошек и собак, сделанные в трудовые будни и в приятные дни безделья.
Фото на превью Alex4664 / Reddit
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