18 свеженьких фактов про животных, от которых и обалдеть недолго

Даже домашние животные порой удивляют нас своим видом и повадками, что уж говорить о созданиях, живущих в дикой природе: тут и соски по бокам тела, и пол потомства, который завиcит от температуры окружающей среды, и иммунитет к змеиному яду, и подводное дыхание.

Мы в AdMe.ru считаем, что если бы на уроках биологии рассказывали факты, подобные тем, что вы прочитаете ниже, школьников из класса было бы не выгнать. А в конце статьи вас ждут 2 бонуса, посвященные кошкам: один — предостережение, а второй — доказательство того, что кошки идеальны.

1. Черепахи — кукушки в мире рептилий. Они откладывают яйца в гнезда крокодилов, чтобы те охраняли и их, а когда черепашки вылупятся, отнесли их в пасти к воде заодно с крокодилятами

2. Пол будущих крокодильчиков зависит от температуры: если она ниже 30 градусов, вылупятся в основном самки, если 32–33 градуса — самцы

3. У самок дикобраза соски расположены не на животе, а по бокам, сразу за передними лапами

4. Галаго писают себе на ладошки, чтобы касаниями метить территорию. Но вообще-то они чистоплотные: у них есть специальный «уходовый» коготь для расчесывания!

5. Когда рак-отшельник находит себе раковину побольше, он отдает старую более мелкому приятелю, а тот свою — еще более мелкому. Иногда выстраивается целая очередь из желающих примерить освободившиеся домики

6. Птица мородунка умеет изгибать клюв. Это помогает ей добывать пищу со дна водоемов и из-под камешков

7. Ящерицы анолисы могут проводить под водой до 15 минут, создавая пузырь с воздухом на мордочке, так как кожа у них гидрофобная: она отталкивает воду

8. У мадагаскарских руконожек ай-ай очень длинный средний палец. Он нужен им для того, чтобы постукивать по дереву и находить внутри полости с вкусными насекомыми

9. Прозрачных рыбок лептоцефалов принимали за отдельный вид, но оказалось, что они отбрасывают зубы и брюшные плавники и превращаются в угрей или мурен

10. В Австралии ученые открыли многоножку, у которой больше тысячи ног (а точнее, 1 306). Это рекорд среди всех живых существ

11. Хитрый жук ломехуза выделяет секрет, который любят муравьи. За это лакомство они готовы оставить наглеца жить в муравейнике, да еще и кормить его до отвала

12. Красношапочный корольковый манакин в брачный период использует крылья как музыкальный инструмент: трение перьев издает звук, похожий на звук скрипки

13. В природе хомяки живут в настоящих подземных дворцах — системе нор, дорастают до 35 см, запасают до 65 кг корма и не прочь перекусить рептилией или мышкой

14. Медоеды едят вообще все. Даже ядовитых змей. А на их укусы им просто плевать — у них иммунитет к змеиному яду

15. Аляскинская черная рыба разъедает лед, чтобы дышать зимой

16. Лапы баклана выглядят так

17. А еж внутри своей колючей брони — так

18. У водяного оленя нет рогов, зато есть громадные клыки!

Бонус № 1: лилии ядовиты для кошек

Будьте осторожны, если собираетесь украсить дом букетом лилий. Многие виды лилий чрезвычайно опасны для кошек: если животное съест любые части этого растения, включая пыльцу, или даже выпьет воды из вазы, где стоят цветы, у него может развиться почечная недостаточность. Список ядовитых для питомца растений можно найти здесь.

Бонус № 2: отвисший живот у кошек вовсе не признак ожирения, а необходимая особенность

Эта свисающая кожная складка, чуть раскачивающаяся при ходьбе и дрябловатая на ощупь, есть у всех кошачьих. Она называется «примордиальный мешок» и предположительно предназначена для защиты брюшной полости при драке, накопления жирка на случай голодных времен, ну и для того, чтобы быстрее бегать и выше прыгать. И сладко потягиваться, конечно. Кошки идеальны!

А вы знаете какие-нибудь факты о животных, которые удивили бы даже Николая Дроздова?