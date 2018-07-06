18 собак, которых поставили охранять двор, а как это делать — не объяснили. Поэтому они берут обаянием

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Наверняка вы не раз видели табличку «Осторожно, злая собака», а на поверку оказывалось, что этот двор охраняет вполне милый и общительный пес. И даже не то чтобы охраняет... Бывает, что он сам вас боится, ну или готов зализать до смерти.

AdMe.ru попробует доказать вам, что надписи на заборах не всегда соответствуют действительности и не всякая собака бывает кусачей.

Остерегайтесь этой собаки: вы полюбите ее. Мгновенно

«Чай с печеньками будешь? Сейчас принесу»

«Уйди со двора, злой человек! Мне же страшно!»

Не верьте ему, он просто заманивает во двор, чтобы там напасть на доверчивого гражданина...

«Я буду настоящим полицейским псом! Только попозже...»

«Забор держу. А то ходят тут всякие»

Ну очень опасная греческая собака

Даже суровые охранники любят солнечные ванны

Да вы повнимательнее посмотрите на картинку. Этот зверюга только что разделался с матрасом!

Когда грозному охраннику стало скучно

«Эй, друг! Не хочешь поиграть в мячик?»

А вы думали, кавказские овчарки не могут быть милыми?

«Охраняю 3 доски в заборе и кирпич»

Всех бандитов переловили, теперь время обнимашек!

«Я злобный, я очень злобный... и я, кажется, застрял»

«Хозяин, я тебя с тыла прикрою»

«Джек в отпуске, я за него»

«Ну не сторожевой я, хозяин... Мне лучше здесь отсидеться»