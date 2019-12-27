18 доказательств того, что котику нельзя просто так взять и пройти мимо елки

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Кошатники со стажем знают: новогодняя пора — время больших испытаний. Нужно ломать голову, куда и как приклеить елку, чтобы пушистый вредитель до нее не добрался, как обезопасить огоньки и кота друг от друга. И все равно каждый год в тысячах домов идет молчаливое противостояние: новогодняя елка vs. котофей. Как правило, победа оказывается на стороне животного, но некоторые герои нашей статьи умудрились обставить своего визави.

AdMe.ru подготовил новогоднюю порцию котиков и елочек, которая вдохновит вас не сильно ругать своего пушистого друга за диверсию против праздника.

1. Ее ежегодный ритуал

2. Новогодний кусь

3. Кот только что понял, что эльф настучал на него Санте

4. Когда впервые увидел елку

5. «Это первое Рождество моего котенка. Она решила залезть на верхушку елки»

6. Чистые эмоции

7. Первые в жизни огоньки, которые нужно уничтожить

8. Хоть попробовать на зубок

9. Кто-то уж слишком сильно любит это дерево

10. Кадр из хоррора

11. «Мы поставили елку на место его игрового комплекса. Кот не впечатлен»

12. «Спустя 10 минут после того, как нарядил елку»

13. Ну, с праздником!

14. Рождественская звезда

15. Отличное место, чтобы посидеть

16. «Думал сделать симпатичную рождественскую фотку кота»

17. Елка простояла 7 часов

18. Миссия выполнена

Бонус

А ваш питомец успел расправиться с елкой?