18 смелых хозяев, которые рискнули завести больше одного кота и только потом поняли, что это означает

Всем известно, что квартира, в которой есть кот, и квартира, в которой его нет, — это абсолютно разные вещи. Это пушистое создание способно перевернуть с ног на голову буквально все на свете, а потом состроить невинную мордочку так мастерски, что рука сама тянется почесать за ушком и подсыпать корма в миску.

Мы в AdMe.ru не понаслышке знаем, какие фокусы могут выкидывать безобидные с виду коты и кошечки. Но все равно любим этих пушистых всем сердцем. И снимаем шляпу перед всеми, кто осмелился и завел даже не одного, а двух и больше усатых проказников.

«Эти двое разбудили меня просто потому, что захотели моего внимания»

«Они крайне заинтересованы в креветках, которые я чищу»

«Выпуск этой недели: „Почему я не могу позволить себе все те приятные вещи, которые так хочу“»

«Эту кружку мне подарили больше 10 лет назад. Недавно услышал грохот...»

«2 причины того, почему у меня никогда не будет бумажных полотенец»

И они занимаются этим каждый божий день

«Эти двое, конечно, счастливы, а вот мне пришлось покупать новые шторы»

«И ведь в моем чемодане даже не одна, а сразу 2 кошки»

«Каждый раз, когда я захожу в туалет, они приходят и начинают делать это»

Вся кровать в их распоряжении. Но они решили улечься на неудобную и твердую сумку для ноутбука. Вдвоем

И ведь у них не одна, а целых 2 поилки

«Раньше в гостиной у нас стояла кровать, на которой могли лежать и члены семьи, и коты. Но коты ее игнорировали. Мы решили ее выбросить, вынесли матрас, и вот что случилось через 5 минут»

«Они просто стоят тут и осуждающе пялятся на меня, пока я пытаюсь натянуть легинсы»

Очевидно, они были очень, очень голодны...

Ванна уже не такая расслабляющая, как прежде

«Лег в постель, скинул с кровати на пол целых 12 игрушек. Неодобрение в их глазах просто огромно»

«Они умоляли меня выпустить их. Я открыл дверь. Они передумали. И так 5 раз»

«Накормила котов. Наполнила контейнер заново. Отлучилась всего на минуту, вернулась и узрела катастрофу»