18 хозяев, которые просто хотели сфотографировать питомца, а получили чуть ли не шедевр эпохи Возрождения

Многие владельцы животных знают, что сделать более-менее приличный кадр с котом или собакой бывает ох как непросто. Пушистик то повернется задом, то состроит недовольную рожицу. А иногда просто нажмешь на кнопку фотоаппарата или телефона, а в итоге получается снимок, который не стыдно отправить на выставку в музей или художественную галерею.

Мы в AdMe.ru даже немного позавидовали авторам этих фотошедевров и пообещали себе, что непременно постараемся подловить своих питомцев в подобных величественных позах и при правильном освещении.

Он будто сошел с картины Караваджо

«Кошка моей девушки пьет из крошечного кубка»

Кто-нибудь подарите этой кошке жемчужную сережку

«Мои коты Мэйси и Мораг в утренних лучах солнца»

Птица пролетела

«Моя кошка позирует»

Гнев против кротости

В накидке из бархата

«Моя кошка заснула в такой позе, и я не удержался»

Картина под названием «Странная курица»

Собака и солнце

«Я и кот Мерлин»

«Это фото сделала моя сестра. Посмотрите, как удачно падает свет»

«Икар и солнце. Моя лучшая фотография. Даже не верится, что это снято на телефон. Ни капли фотошопа»

— Замурррчательно.

— А взгляд-то какой!

— Вылитый тюлень.

Словно дама из Средневековья

«Мой рыжик в лучах солнца»

Щенок на руках