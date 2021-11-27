18 хозяев, которые просто хотели сфотографировать питомца, а получили чуть ли не шедевр эпохи Возрождения
Многие владельцы животных знают, что сделать более-менее приличный кадр с котом или собакой бывает ох как непросто. Пушистик то повернется задом, то состроит недовольную рожицу. А иногда просто нажмешь на кнопку фотоаппарата или телефона, а в итоге получается снимок, который не стыдно отправить на выставку в музей или художественную галерею.
Мы в AdMe.ru даже немного позавидовали авторам этих фотошедевров и пообещали себе, что непременно постараемся подловить своих питомцев в подобных величественных позах и при правильном освещении.
Он будто сошел с картины Караваджо
«Кошка моей девушки пьет из крошечного кубка»
Кто-нибудь подарите этой кошке жемчужную сережку
«Мои коты Мэйси и Мораг в утренних лучах солнца»
Птица пролетела
«Моя кошка позирует»
Гнев против кротости
В накидке из бархата
«Моя кошка заснула в такой позе, и я не удержался»
Картина под названием «Странная курица»
Собака и солнце
«Я и кот Мерлин»
«Это фото сделала моя сестра. Посмотрите, как удачно падает свет»
«Икар и солнце. Моя лучшая фотография. Даже не верится, что это снято на телефон. Ни капли фотошопа»
— Замурррчательно.
— А взгляд-то какой!
— Вылитый тюлень.
Словно дама из Средневековья
«Мой рыжик в лучах солнца»
Щенок на руках
А у вас есть подобные фото питомцев? Давайте составим целую галерею из ваших снимков.
Фото на превью ***Collector13 / Reddit
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