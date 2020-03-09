18 случаев, когда хорошие мальчики не удержались — и слегка начудили
Недавнее исследование показало, что собаки действительно слушают, что мы им говорим. Однако это не означает, что они будут всегда беспрекословно слушаться. Наши пушистые друзья те еще проказники, а некоторые могут даже кошек переплюнуть по части причуд.
Мы в AdMe.ru считаем, что собаки умны и сообразительны. Просто переизбыток энергии у этих милых морд иногда приводит к небольшому хаосу.
Пока хозяин спал, пес сходил в гости к полицейским и стал местной звездой
Посреди ночи в Техасе собака пробежала милю, чтобы пообщаться с местными полицейскими. Сотрудники полицейского управления были удивлены, когда 11 февраля Чико пришeл к ним в гости. Они с ним поиграли, но обеспокоились тем, что пeс так быстро убежал. Умный пес вернулся домой раньше, чем его владелец проснулся, поэтому хозяин и понятия не имел о проделках питомца. Однако Чико засветился в соцсетях.
Пес отобрал у турецких футболистов мяч во время матча
«Взял к себе домой лучшего друга моей собаки, чтобы они побыли вместе, пока я был на работе. Они отлично провели время»
«Познакомьтесь с моим новым попугаем!»
«Мы с мужем путешествуем всей семьей — с ребенком, кошкой и собакой. Мы остановились в отеле на ночь, но я никак не могла найти нашу собаку. А потом я увидела это»
«Она украла мой сок»
«Новая любимая игрушка нашего пса — вязаное одеяло, на которое я потратила 2 недели своего времени»
Когда ты возвращаешься домой, потому что что-то забыл, а тут такое
«Недавно возвращаюсь домой, собака почему-то не встречает. Слышу какие-то странные звуки, захожу в комнату и вижу...»
«Месяц назад мы нашли в этом кусте пирог. С этого дня до конца времен мы каждую прогулку будем тщательно исследовать этот Волшебный Пироговый Куст»
Такие сюрпризы могут поджидать вас каждый день. Возвращаешься с работы и думаешь, что же ваши лапусечки натворили на этот раз
«Чья-нибудь еще собака умеет так грызть металл?»
«Ночью я встал и пошел на кухню. Через секунду после того, как я открыл холодильник, пес уже стоял рядом. Еще не продрал глаза, а уже просит еды»
«Пока был на кухне, собака забралась к кролику в клетку. Вылезти сама не смогла»
Пойман с поличным
«Пока меня не было дома, он уничтожил свою подушку для сна»
«Он рвет на части все на своем пути. И это только малая часть его „разрушительной“ карьеры»
Маленький пушистый вредитель
А ваши четырехлапые друзья часто чудят? Поделитесь с нами фото их проделок.
Фото на превью Makstum / pikabu