18 случаев, когда хорошие мальчики не удержались — и слегка начудили

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Недавнее исследование показало, что собаки действительно слушают, что мы им говорим. Однако это не означает, что они будут всегда беспрекословно слушаться. Наши пушистые друзья те еще проказники, а некоторые могут даже кошек переплюнуть по части причуд.

Мы в AdMe.ru считаем, что собаки умны и сообразительны. Просто переизбыток энергии у этих милых морд иногда приводит к небольшому хаосу.

Пока хозяин спал, пес сходил в гости к полицейским и стал местной звездой

Посреди ночи в Техасе собака пробежала милю, чтобы пообщаться с местными полицейскими. Сотрудники полицейского управления были удивлены, когда 11 февраля Чико пришeл к ним в гости. Они с ним поиграли, но обеспокоились тем, что пeс так быстро убежал. Умный пес вернулся домой раньше, чем его владелец проснулся, поэтому хозяин и понятия не имел о проделках питомца. Однако Чико засветился в соцсетях.

Пес отобрал у турецких футболистов мяч во время матча

«Взял к себе домой лучшего друга моей собаки, чтобы они побыли вместе, пока я был на работе. Они отлично провели время»

«Познакомьтесь с моим новым попугаем!»

«Мы с мужем путешествуем всей семьей — с ребенком, кошкой и собакой. Мы остановились в отеле на ночь, но я никак не могла найти нашу собаку. А потом я увидела это»

«Она украла мой сок»

«Новая любимая игрушка нашего пса — вязаное одеяло, на которое я потратила 2 недели своего времени»

Когда ты возвращаешься домой, потому что что-то забыл, а тут такое

«Недавно возвращаюсь домой, собака почему-то не встречает. Слышу какие-то странные звуки, захожу в комнату и вижу...»

«Месяц назад мы нашли в этом кусте пирог. С этого дня до конца времен мы каждую прогулку будем тщательно исследовать этот Волшебный Пироговый Куст»

Такие сюрпризы могут поджидать вас каждый день. Возвращаешься с работы и думаешь, что же ваши лапусечки натворили на этот раз

«Чья-нибудь еще собака умеет так грызть металл?»

«Ночью я встал и пошел на кухню. Через секунду после того, как я открыл холодильник, пес уже стоял рядом. Еще не продрал глаза, а уже просит еды»

«Пока был на кухне, собака забралась к кролику в клетку. Вылезти сама не смогла»

Пойман с поличным

«Пока меня не было дома, он уничтожил свою подушку для сна»

«Он рвет на части все на своем пути. И это только малая часть его „разрушительной“ карьеры»

Маленький пушистый вредитель

А ваши четырехлапые друзья часто чудят? Поделитесь с нами фото их проделок.