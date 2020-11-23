18 ситуаций, знакомых всем почитателям культа мурлык

Все, кто является счастливым обладателем кота, точно знают, что с таким питомцем не только не соскучишься, но и наснимаешь фото этих пушистых каверзников на поколение вперед. Каждый представитель кошачьих обладает не только особым характером, но и неуловимой для человека логикой, которая присуща всему их семейству. И поэтому любой владелец мурлыки хотя бы раз, да сталкивался с чем-нибудь эдаким. Нагло занять чужое место, выпрашивать еду, когда уже и так сыт, совать свои любопытные лапы в тесто, пироги и многое другое — это они всегда пожалуйста.

Мы в AdMe.ru уверены, что жизнь без кота совсем не та, и всем, у кого есть кошки, посвящается данная подборка.

«Мне не разрешается ходить в туалет одной»

«Кот месяцев 5 не обращал внимания на мягкий домик — ровно до тех пор, пока домик не перевернули входом к потолку. Теперь и трава зеленее, и солнце ярче. Второй день в нем сидит»

Двойная реакция на пылесос

Это дело раскрыто

«Я просто хотела подержать мужа за руку, но кошке это не понравилось»

«Моя кошка, похоже, заняла позу „нам нужно поговорить“»

«Одним осенним утром...»

9 котов в одном

«Он не позволяет мне выращивать лук дома»

«Когда разбудил рыжую морду, которая полночи не давала спать»

Ни стыда ни совести

У всех котов прокачан навык «занять самую нелепую позу»

«Наглая рыжая морда в Египте»

«Пришлось сделать слинг для моей котейки, так как она никак не давала мне работать и продолжала прыгать по клавиатуре, отвлекая меня»

Каким-то образом он идеально вписывается в эту раковину

«Кот пристроился на краю стола и с трагическим видом наблюдает, как мы ужинаем. При этом игнорирует сосиски, сметану, зато хищно поглядывает на мои котлеты из цветной капусты, клянчит. Дала попробовать, клянчит еще. Вот же дубина шерстяная»

«Купили сегодня новую плиту, но кот подумал, что это его новая лежанка, и теперь не может от нее оторваться»

«Мой кот Сережа пролил колу на стол и прилип к ней попой»