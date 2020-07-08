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18 пушистых разбойников, которых поймали на горячем, а им хоть бы хны

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Большинство животных при первых признаках того, что их преступление раскрыли, начинают корчить милейшие мордашки в качестве извинений. Но есть такие наглые морды, которые словно всем видом говорят: «Да, я это сделал, но ты все равно меня любишь».

Коллектив AdMe.ru иногда лишается дара речи при виде питомцев, у которых нет ни стыда ни совести. И мы хотим, чтобы вы тоже разделили наше возмущение этим пушистым произволом.

«Нет, я не царапал диван... Ох... Я просто... Помоги, я застрял»

18 пушистых разбойников, которых поймали на горячем, а им хоть бы хны
© spacecatJ / Reddit

«Он пробил „дверной глазок“ размером со свою голову в моих жалюзи. Снова»

18 пушистых разбойников, которых поймали на горячем, а им хоть бы хны
© NiaC56 / Reddit

«У нее есть свежая вода в миске, но она все равно предпочитает пить нашу»

18 пушистых разбойников, которых поймали на горячем, а им хоть бы хны
© alueit / Reddit

Пытается разобраться, кто мог это сделать

18 пушистых разбойников, которых поймали на горячем, а им хоть бы хны
© fieldsofanfieldroad / Reddit

«Я прибрался и положил все его игрушки в ящик, чтобы через 5 минут прийти и увидеть это»

18 пушистых разбойников, которых поймали на горячем, а им хоть бы хны
© bano25 / Reddit

«Эта пушистая морда продолжает покрывать слоем своей шерсти мои носки. Думаю, что мне нужно избавиться или от носков, или от кота (это будут носки, не волнуйтесь)»

18 пушистых разбойников, которых поймали на горячем, а им хоть бы хны
© Zilo5789 / Reddit

«Мой кролик делает это каждый раз, когда не может найти самые вкусные кусочки еды»

18 пушистых разбойников, которых поймали на горячем, а им хоть бы хны
© selectivelyasocial / Reddit

«Все, чего я хотел, — это принять душ. Все, чего хотела Бебе, — раскидать все ушные палочки»

18 пушистых разбойников, которых поймали на горячем, а им хоть бы хны
© notthelindsayyouknow / Reddit

«Я застилаю кровать, а она думает, что помогает мне»

18 пушистых разбойников, которых поймали на горячем, а им хоть бы хны
© Luxbae621 / Reddit

«Я поставил остатки еды в микроволновку, поскольку был уверен, что кошка не сможет туда попасть»

18 пушистых разбойников, которых поймали на горячем, а им хоть бы хны
© meadowsirl / Reddit

«Макс — негодяй, потому что продолжает обворовывать своих братьев»

18 пушистых разбойников, которых поймали на горячем, а им хоть бы хны
© YourFriendFromReddit / Reddit

«Мистер Бигглсворт любит класть мне лапу на голову, когда я готовлю»

18 пушистых разбойников, которых поймали на горячем, а им хоть бы хны
© ThunderingSacks / Reddit

«У моей клубники не было ни шанса»

18 пушистых разбойников, которых поймали на горячем, а им хоть бы хны
© NoDilPiksPlz / Reddit

Когда собака захотела поиграть в доктора, но пришел хозяин

18 пушистых разбойников, которых поймали на горячем, а им хоть бы хны
© IzaStone / Pikabu

«Я слепила птичью кормушку, а мой кот решил себя на ней увековечить»

18 пушистых разбойников, которых поймали на горячем, а им хоть бы хны
© llCerberus / Reddit

«Это вообще-то не для вас, дамочка!»

18 пушистых разбойников, которых поймали на горячем, а им хоть бы хны
© yourmomishigh / Reddit

«Моя мама работает в магазине садовых принадлежностей. Там есть кошка, которая должна ловить мышей целый день. Но вот чем она занимается»

18 пушистых разбойников, которых поймали на горячем, а им хоть бы хны
© Cats_Rulez / Reddit

«Уже даже старый ноутбук положил рядом, чтобы кот не мешал мне во время семинара... Засранец»

18 пушистых разбойников, которых поймали на горячем, а им хоть бы хны
© bos_well_ / Reddit

А что сегодня натворили ваши сорванцы?

Фото на превью Cats_Rulez / Reddit
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3k