18 пушистых разбойников, которых поймали на горячем, а им хоть бы хны

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Большинство животных при первых признаках того, что их преступление раскрыли, начинают корчить милейшие мордашки в качестве извинений. Но есть такие наглые морды, которые словно всем видом говорят: «Да, я это сделал, но ты все равно меня любишь».

Коллектив AdMe.ru иногда лишается дара речи при виде питомцев, у которых нет ни стыда ни совести. И мы хотим, чтобы вы тоже разделили наше возмущение этим пушистым произволом.

«Нет, я не царапал диван... Ох... Я просто... Помоги, я застрял»

«Он пробил „дверной глазок“ размером со свою голову в моих жалюзи. Снова»

«У нее есть свежая вода в миске, но она все равно предпочитает пить нашу»

Пытается разобраться, кто мог это сделать

«Я прибрался и положил все его игрушки в ящик, чтобы через 5 минут прийти и увидеть это»

«Эта пушистая морда продолжает покрывать слоем своей шерсти мои носки. Думаю, что мне нужно избавиться или от носков, или от кота (это будут носки, не волнуйтесь)»

«Мой кролик делает это каждый раз, когда не может найти самые вкусные кусочки еды»

«Все, чего я хотел, — это принять душ. Все, чего хотела Бебе, — раскидать все ушные палочки»

«Я застилаю кровать, а она думает, что помогает мне»

«Я поставил остатки еды в микроволновку, поскольку был уверен, что кошка не сможет туда попасть»

«Макс — негодяй, потому что продолжает обворовывать своих братьев»

«Мистер Бигглсворт любит класть мне лапу на голову, когда я готовлю»

«У моей клубники не было ни шанса»

Когда собака захотела поиграть в доктора, но пришел хозяин

«Я слепила птичью кормушку, а мой кот решил себя на ней увековечить»

«Это вообще-то не для вас, дамочка!»

«Моя мама работает в магазине садовых принадлежностей. Там есть кошка, которая должна ловить мышей целый день. Но вот чем она занимается»

«Уже даже старый ноутбук положил рядом, чтобы кот не мешал мне во время семинара... Засранец»