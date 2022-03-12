18+ пушистых озорников, у которых всегда найдется время для очередной шалости

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Многие, у кого есть любимцы, подтвердят, что у животных свой взгляд на порядок и правила поведения. Но даже когда наши цветочные горшки разорены, собранные пазлы разбросаны, а сами питомцы вывалялись в грязи, трудно злиться на виновников. Ведь мы очень любим своих пушистиков и готовы простить им все их проделки.

Мы в AdMe.ru знаем, что у домашних питомцев своя особая логика, и герои нашей статьи живо это иллюстрируют.

«Это происходит каждый раз, когда приходит моя посылка»

«Мне надоело, что мой котенок забирается на меня, когда я пеку, поэтому я наконец-то сшила ему слинг. Ему очень нравится там сидеть»

Виновник и его преступление

«Видимо, ей нравится крошить мои крекеры и дремать на них»

Физкультура в этом доме запрещена

«Кому-нибудь нужен букет?»

«Моя спасенная кошка сделала дыру в новом пакете с кормом, хотя старая упаковка еще не закончилась, а ее миска полна»

Похоже, стирка сегодня отменяется

Эта вредина может просто пройти через забор и сделать все что захочет

Снимок дня: это дверца от кошачьей переноски

«Сегодня утром я вошла и увидела, что они пробрались в ящик со своими лакомствами и все съели!»

«Я не уничтожал эту подушку. Я не буду смотреть на тебя»

«Я потерял счет горшкам, которые были уничтожены этим маленьким демоном»

«Мне удалось заснять это преступление на камеру»

«Мне кажется, что сковорода все еще теплая»

«Забавно, я отчетливо помню, как выпускала из дома белую собаку»

Он сделал это в 4 утра

«Использовала бомбочку для ванны, примерно через 3 часа обнаружила своего кота в таком виде»

«Он залез в ванну после того, как вода слилась, и катался в блестках, оставшихся от бомбочки».