18 пушистых негодников, которых застукали на месте преступления. А они и ухом не повели

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Каждый, кому посчастливилось жить под одной крышей с пушистыми питомцами, рано или поздно сталкивается с их проделками. И этот аспект действительно заслуживает особого внимания, ведь тут-то и проявляется в полной мере характер усатых. Некоторые из них любят изображать королеву драмы, а другие успешно делают вид, что ничего не случилось. «И вообще, человек, уйди с глаз моих».

Мы в AdMe.ru уже который час не можем перестать улыбаться, глядя на этих невозмутимых пушистиков.

«Вернулся домой к своей кошке и той самой пачке туалетной бумаги, которую я, увы, забыл от нее спрятать»

«Эрик обожает висеть вот так, словно он летучая мышь какая-то»

«Вернулся домой. Открыл дверь машины. И на меня тут же громко наорал чей-то кот»

«Привет, я Стич. Я влез в сковородку с карри»

«Как-то раз я не пришел домой ночевать. И вот результат... Я смотрел на это в шоке, а он пришел и завалился сверху. К слову, против шлейки кот не возражает»

«Мой кот просто одержим хлопаньем дверцами шкафов. Почему?»

«Я перестелил постель, потому что старое белье было сплошь покрыто кошачьей шерстью. Прошло буквально несколько минут...»

«Эй, а может, хватит пинать мое сиденье?»

«Стащил мою шапку и теперь не знает, что с ней делать»

«Она просто вышвырнула эти бумаги, потому что, видите ли, они занимают слишком много места»

«Поймал его на месте преступления»

«Я припарковался, нагнулся, чтобы взять сумку, поднял глаза, увидел это и... чуть не заработал паническую атаку»

«Знаешь, я думаю, что эта разделочная доска — отличное место для меня»

«После двух часов поисков своей игровой приставки я увидел это»

«Мало того, что кот нагло занял мое место в постели, так он еще и рассмеялся мне в лицо»

«Устроился точно на грелке моего отца»

«Лукас празднует свою победу»

«Я вернулся домой на 2 часа позже срока кормления кота. И увидел это»