18 птиц, чей внешний вид производит ошеломляющий эффект
Должно быть, создавая птиц, природа творила с особой фантазией, ведь именно их можно встретить практически любого цвета, размера и c различными особенностями. Науке известно 18 000 видов ныне живущих птиц, и какое счастье, что благодаря современным технологиям и неутомимым фотографам мы можем лицезреть такую красоту не выходя из дома.
Мы в AdMe.ru глубоко ценим каждое творение природы и уверены, что сегодняшняя подборка подарит вам новые знания о мире животных, а также визуальное удовольствие.
Птица-секретарь получила свое имя из-за черных перьев на голове, напоминающих гусиные перья, которые раньше вставляли в свои парики судебные секретари
Американские лысухи, чьи лапки похожи на перья, моногамны: во время весеннего пролета и в сезон размножения держатся парами
У самцов великолепных фрегатов есть красный горловой мешок, который надувается, как воздушный шар, во время брачного периода
Все оперение и ноги красного ибиса окрашены в ярко-красный цвет, и обитает он на севере Южной Америки
Большой клюв волнистого калао помогает при ловле рыбы, плетении гнезд и самообороне
В отличие от большинства уток, мандаринку часто можно увидеть сидящей на ветвях деревьев или на прибрежных скалах
Топорок с воды взлетает тяжело, долго разгоняясь, но в воздухе держится легко, поднимаясь порой на большие высоты
Гривистый голубь предпочитает небольшие, чаще всего необитаемые острова, где отсутствуют хищники
Аистоклювый зимородок питается мелкими животными: рыбами, ракообразными, амфибиями, рептилиями, молодыми птицами, насекомыми
В отличие от других водоплавающих птиц у американской змеешейки перья полностью промокают при контакте с водой, что позволяет ей лучше нырять
Грифовая цесарка замечательно приспособлена к жизни в засушливых, поросших кустарником регионах Африки
Лысый ибис — редкая птица, распространенная в Южной Африке
Черно-алая гавайская цветочница встречается в горных лесах на островах Кауаи, Оаху, Молокаи, Мауи и Гавайи
Длина хвоста астрапии может превышать 1 м
Длинная, вздутая сережка эквадорской зонтичной птицы, свисающая с центра грудной клетки самца, достигает 35 см в длину
Лирохвосты имеют превосходную способность имитировать природные и искусственные звуки окружающей среды
Мешки гортани глазчатого трагопана раздуваются таким образом, чтобы оттопыривались «рога»
Черная цапля превращается в «зонтик», чтобы ловить рыб. Рыбы стремятся в образовавшуюся тень, а птице при этом не мешают солнечные блики и она лучше видит
А какие необычные птицы обитают в вашем регионе?
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