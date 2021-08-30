18 правил жизни котиков, которые точно знают, как наслаждаться жизнью на полную катушку. И людям стоит у них поучиться

Котики дрыхнут на диване и тыгыдыкают по ночам не просто так: они следуют определенным принципам своей жизни. И ничто не заставит пушистых шкодников изменить им. Лучший кусь — внезапный кусь, и точка.

Мы в AdMe.ru и сами живем под лапой котика, поэтому все эти правила выучили назубок. И перечислили для вас, ведь людям тоже стоит взять их на вооружение, чтобы жить счастливо. А в конце статьи вас ждет бонус — парочка жизненных твитов от хозяев котиков (хотя слово «хозяева» тут можно использовать с большой натяжкой).

Правило № 1: Нет неудобных мест для лежания, есть недостаточно мягкие бока. Тебе нужны мягкие бока. И пузико. Питайся хорошо!

Правило № 2: Но не будь слишком мягким и пушистым. Немного царственности не помешает

Правило № 3: Не бывает закрытых дверей. Бывает слишком тихое «мяу»

Правило № 4: Если твои поступки кому-то не нравятся, это не твоя проблема

Правило № 5: Они будут говорить тебе «Не ешь цветы», «Не дери диван», «Не прыгай на стол». Никогда не сдавайся!

«Клянусь, этот телевизор сам упал».

Правило № 6: Тыгыдыкай. Просто потому, что можешь

Правило № 7: Любое твое решение — хорошее

Правило № 8: Будь уверен, что бы ты ни сделал — все станет еще лучше, чем было

Правило № 9: Каждому коту полагается коробочка

Правило № 10: Спать можно везде

Правило № 11: Семь раз поел — еще раз поешь

Правило № 12: Не нужно лишний раз откликаться, если тебя зовут не к обеду

Правило № 13: Если тебя тошнит, подольше ходи по квартире и кашляй, выбирая место для своего важного дела. И запомни: ковер лучше, чем линолеум

Правило № 14: Зачем сдерживаться и не кусать, если можно не сдерживаться и кусать?

Правило № 15: Лучший кусь — внезапный кусь!

Правило № 16: На обвинения в краже котлет и появлении царапин на диване следует реагировать легким недоумением

Правило № 17: Держи свою пушистую попу в тепле. К примеру, на клавиатуре ноутбука

Правило № 18: К черту правила! Наслаждайся жизнью, ведь для этого ты и создан

Бонус № 1

Бонус № 2