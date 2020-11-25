18 питомцев, которые просто хотели найти себе удобное местечко. И нашли

Каждый из нас стремится к комфорту. Согласитесь, разве есть что-нибудь лучше выходного дня, когда можно беззаботно поваляться в любимой пижаме до самого обеда? Как и их хозяева, домашние животные не прочь как следует отдохнуть, хотя иногда делают это совсем иначе, чем их двуногие друзья.

У нас в AdMe.ru нашлась целая коллекция фотографий, которая доказывает, что у братьев наших меньших свои представления об удобстве и развлечениях.

1. Очередное подтверждение тому, что коты не подчиняются законам физики

2. «Обнаружил кота лежащим на миске с виноградом. Он раздавил все ягоды, но очень собой гордится»

3. Оригинальный способ применения когтеточки

4. «Кажется, я зря потратил деньги на кошачий комплекс»

5. «Поймал свою кошку в момент использования выдвижного ящика в качестве кресла. Кажется, она и сама удивилась»

6. Классическое изречение всех котов: «Если влезу — посижу»

7. Что ж, она хотя бы ее не ест

8. У котов свое представление об удобстве

9. «Мой кот решил, что аквафильтр — его новый насест. Теперь мы не можем сделать даже кофе»

10. Он всегда находит способ поспать на чистом белье

11. «На прошлое Рождество я долго не мог понять, почему ветки моей ели были спутаны и переломаны. А затем до меня дошло»

12. «Я включил свет и понял, что Иззи продумывает план моей гибели»

13. «Мои коты решили, что они — клубника»

14. «Когда я впервые увидел его, я подумал, что кот ползет по зданию. Это очень странно выглядело»

15. «Наш кот с недавних пор любит спать в странных местах. В ванне, в раковине... Сегодня он нашел себе кровать поинтереснее»

16. «Не понимаю, как ему вообще может быть удобно. Он пробыл в таком положении целых полчаса»

17. «Проблема в том, что, когда я пытаюсь встать, мне становится перед ней как-то неловко»

18. «Хорус нашел прекрасное место для сна»