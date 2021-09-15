AdMe
AdMe

18 питомцев, которые осознали все коварство своих хозяев

5131813

Если бы наши питомцы могли жаловаться, они высказали бы немало претензий своим владельцам. Причин для недовольства, как показывают следующие фото, у них достаточно: хозяин решил устроить незапланированное мытье, подстричь когти и внаглую зашел и воспользовался унитазом, на котором любит сидеть кот.

AdMe.ru решил узнать, какие наши действия бывают просто непростительны в глазах наших любимцев. И следующие кадры лучше всяких слов расскажут вам об этом.

«Мой кот неустанно сверлит меня взглядом, словно я его жестко предал. А все потому, что я посмел вымыть этого прохвоста, после того как он запрыгнул в мусорное ведро, полное лазаньи»

«Она всегда выкидывает этот фортель, когда я достаю кусачки для когтей»

«Когда я дерзко осмеливаюсь отказать котенку в последнем кусочке бутерброда, он на меня орет»

«Она злится на меня за то, что я прошлой ночью остался ночевать у девушки. Пытаюсь заставить ее полюбить себя снова»

«Это то, чем она занимается весь день — просто сидит и осуждает тебя»

«Застал их в момент, когда они воровали оладушек. Они пошли вслед за мной, весьма недовольные. Конечно, они же голодают, как я смею отнимать его?»

«Мой кот пользуется унитазом, чтобы сходить по-маленькому. Каждый раз, когда я осмеливаюсь использовать его, он смотрит на меня так и писает в раковину»

«Он поймал меня на том, что я собиралась его сфотографировать без его ведома»

«Родители мужа остались у нас ночевать и встали рано утром, чтобы приготовить завтрак. Наша кошка не одобрила это»

«Его не пускали в дом, пока мама готовила. Вот как он ждал»

Когда хозяин вместо завтрака отвез на кастрацию

«Мика постоянно толкает свою автокормушку. Он пользуется уже ею несколько месяцев, но по-прежнему возмущен тем, что она держит его еду взаперти»

«Она может вторгаться в мое личное пространство. А мне нельзя даже посмотреть на нее»

«Моему коту не понравилось внимание, которое я уделяла котенку»

«Он недоволен тем, что я нашел его укрытие»

«Мой кот в ярости от того, что мне нужно делать уроки»

«Когда обогреватель включался, моя кошка мчалась к его вентиляционному отверстию и плюхалась на него. Она была безутешна, когда мы переехали в дом с настенным обогревателем»

«Я хотел отправить кошку к ветеринару. Это не входило в ее планы. Что ж, мы нашли компромисс: к врачу отправился я»

Из-за чего ваши любимцы обычно злятся на вас? Ждем фото как сердитых мордочек, так и вполне довольных своей жизнью питомцев.

Фото на превью TheLifeOfLamden / Reddit
5131813
Поделиться этой статьёй