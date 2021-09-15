18 питомцев, которые осознали все коварство своих хозяев

Если бы наши питомцы могли жаловаться, они высказали бы немало претензий своим владельцам. Причин для недовольства, как показывают следующие фото, у них достаточно: хозяин решил устроить незапланированное мытье, подстричь когти и внаглую зашел и воспользовался унитазом, на котором любит сидеть кот.

AdMe.ru решил узнать, какие наши действия бывают просто непростительны в глазах наших любимцев. И следующие кадры лучше всяких слов расскажут вам об этом.

«Мой кот неустанно сверлит меня взглядом, словно я его жестко предал. А все потому, что я посмел вымыть этого прохвоста, после того как он запрыгнул в мусорное ведро, полное лазаньи»

«Она всегда выкидывает этот фортель, когда я достаю кусачки для когтей»

«Когда я дерзко осмеливаюсь отказать котенку в последнем кусочке бутерброда, он на меня орет»

«Она злится на меня за то, что я прошлой ночью остался ночевать у девушки. Пытаюсь заставить ее полюбить себя снова»

«Это то, чем она занимается весь день — просто сидит и осуждает тебя»

«Застал их в момент, когда они воровали оладушек. Они пошли вслед за мной, весьма недовольные. Конечно, они же голодают, как я смею отнимать его?»

«Мой кот пользуется унитазом, чтобы сходить по-маленькому. Каждый раз, когда я осмеливаюсь использовать его, он смотрит на меня так и писает в раковину»

«Он поймал меня на том, что я собиралась его сфотографировать без его ведома»

«Родители мужа остались у нас ночевать и встали рано утром, чтобы приготовить завтрак. Наша кошка не одобрила это»

«Его не пускали в дом, пока мама готовила. Вот как он ждал»

Когда хозяин вместо завтрака отвез на кастрацию

«Мика постоянно толкает свою автокормушку. Он пользуется уже ею несколько месяцев, но по-прежнему возмущен тем, что она держит его еду взаперти»

«Она может вторгаться в мое личное пространство. А мне нельзя даже посмотреть на нее»

«Моему коту не понравилось внимание, которое я уделяла котенку»

«Он недоволен тем, что я нашел его укрытие»

«Мой кот в ярости от того, что мне нужно делать уроки»

«Когда обогреватель включался, моя кошка мчалась к его вентиляционному отверстию и плюхалась на него. Она была безутешна, когда мы переехали в дом с настенным обогревателем»

«Я хотел отправить кошку к ветеринару. Это не входило в ее планы. Что ж, мы нашли компромисс: к врачу отправился я»