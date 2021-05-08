18 питомцев, которые достигли невероятных высот в искусстве состроить обиженную мордашку
Обидеть домашнего питомца может каждый, даже вовсе того не желая. Никогда не знаешь, из-за чего именно расстроится любимец — из-за отобранной коробки, занятой кроватки или даже новой техники массажа. На любые неурядицы звери приходят жаловаться с такими мордочками, что хочется немедленно бросить все к их пушистым лапкам.
Мы в AdMe.ru совершенно не умеем противостоять обиженным мордашкам. Каждого из героев нашей подборки нам хочется срочно обнять и утешить.
«Пришла соседка, забрала не подошедшие кроссовки, а кот как раз сидел на коробке от них. Пришлось поднять кота и забрать ее из-под мохнатого хвоста. Он не понимает, что произошло»
«У нас с женой только что родился первый ребенок, и забытая кошка принимает отчаянные меры, чтобы привлечь к себе внимание»
«Моя кошка переживает экзистенциальный кризис»
«У кошки моей подруги сегодня один из этих дней»
Это Марс, самый недовольный кот в мире
«Моя очень обиженная собака»
«Моисей выглядит так, будто я только что оскорбила всю его семью»
Это Луна и ее любимый камень
А что это вы там едите без меня?
То чувство, когда у всех выходные, а тебе на работу
«Сижу на улице. Кот сильно на меня обиделся»
«Делаю вид, что извиняюсь перед хозяйкой, которую я от волнения покусал за руки»
«Мой салат с тунцом оскорбляет ее чувства»
«Он обиделся, потому что я позвала другого кота»
Кто-то не в восторге от ремонта в воскресенье
«И так каждое утро, когда я пью молоко»
«Я всего лишь попробовала специальный кошачий массаж»
Он пришел жаловаться, что кто-то занял его кровать
А какие мордочки строят ваши питомцы, когда обижаются?
Фото на превью minira_diary / Twitter
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