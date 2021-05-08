18 питомцев, которые достигли невероятных высот в искусстве состроить обиженную мордашку

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Обидеть домашнего питомца может каждый, даже вовсе того не желая. Никогда не знаешь, из-за чего именно расстроится любимец — из-за отобранной коробки, занятой кроватки или даже новой техники массажа. На любые неурядицы звери приходят жаловаться с такими мордочками, что хочется немедленно бросить все к их пушистым лапкам.

Мы в AdMe.ru совершенно не умеем противостоять обиженным мордашкам. Каждого из героев нашей подборки нам хочется срочно обнять и утешить.

«Пришла соседка, забрала не подошедшие кроссовки, а кот как раз сидел на коробке от них. Пришлось поднять кота и забрать ее из-под мохнатого хвоста. Он не понимает, что произошло»

«У нас с женой только что родился первый ребенок, и забытая кошка принимает отчаянные меры, чтобы привлечь к себе внимание»

«Моя кошка переживает экзистенциальный кризис»

«У кошки моей подруги сегодня один из этих дней»

Это Марс, самый недовольный кот в мире

«Моя очень обиженная собака»

«Моисей выглядит так, будто я только что оскорбила всю его семью»

Это Луна и ее любимый камень

А что это вы там едите без меня?

То чувство, когда у всех выходные, а тебе на работу

«Сижу на улице. Кот сильно на меня обиделся»

«Делаю вид, что извиняюсь перед хозяйкой, которую я от волнения покусал за руки»

«Мой салат с тунцом оскорбляет ее чувства»

«Он обиделся, потому что я позвала другого кота»

Кто-то не в восторге от ремонта в воскресенье

«И так каждое утро, когда я пью молоко»

«Я всего лишь попробовала специальный кошачий массаж»

Он пришел жаловаться, что кто-то занял его кровать