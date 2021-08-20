18 питомцев, которые даже не потрудились замести следы после совершенных хулиганств. Но любят их от этого не меньше

Домашние любимцы — настоящая радость для хозяев. Только вот иногда в них просыпаются настоящие дьяволята. То по только раскатанному тесту пройдутся, как по бульвару, то решат, что лоток их теперь в камине. Что уж говорить о погрызенных проводах и перевернутых горшках с цветами.

Пользователи сети поделились фотографиями, по которым сразу становится ясно, кто виновник домашнего апокалипсиса. AdMe.ru осталось только объединить их в сегодняшнюю подборку.

«Теперь у меня есть панорамный снимок того, как кот ворует штаны моего мужа из шкафа»

Маленький преступник устроил массовый беспорядок в сочельник и уснул на месте преступления

«У нас есть главный подозреваемый в похищении рулона туалетной бумаги. Нарушитель пойман с поличным и раскаивается»

Главарь банды и его малыш-подельник

Уснул в процессе нападения

Быть хулиганом — изнурительная работа. Особенно таким очаровательным. © monkeypurl / Reddit

«Стоит мне его выпустить, в ту же секунду он превращается в настоящего садового вредителя»

Он точно знает, что делает кое-что незаконное

«Я сначала подумал, что в дом кто-то ворвался, но это просто черепаха буянит»

«Сейчас мой кот находится на испытательном сроке после этого преступления вчерашней ночью»

Еще предстоит определить, кому из них надо объяснить, что камин — это не лоток

«Миссия Дейзи — уничтожить всю обувь Crocs в доме»

«Даже не знаю, кто из 5 моих пушистых непосед признается в содеянном»

«Едем с женой в Вермонт. Как только мы оба вышли из машины, наш кот Дизель наступил на кнопку блокировки дверей»

Похититель перца попался

«В прошлом году мне пришлось украшать елку трижды»

«Люди, зачем вам тратить деньги на корм, если я могу просто сразу есть деньги?»

«Бабочка залетела. Будем считать, что он находился при исполнении и получает свои честно заслуженные ноль баллов за ответственное поведение»

«Усовершенствованная поза „но ведь я такой милый“. Просто невозможно злиться»