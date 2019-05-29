18 собак, которые пытались быть хорошими мальчиками. Но у них не получилось

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Каждый песик, конечно же, заслуживает похвалы, почесонов пузика и трепания за ушком. Правда, не всегда. Бывают дни, когда так и хочется всплеснуть руками и воскликнуть: «Батюшки! Что ж ты натворил?!» Но глядя в их невинные глаза, невозможно злиться долго. Даже если вредный мальчик разнес диван, съел пчелу или вывалялся в грязи.

Мы в AdMe.ru обожаем собак, даже когда они хулиганят. И показываем вам фото с самыми милыми проделками, чтобы вы тоже перестали ругать своего любимца.

1. «Сегодня он навсегда уяснил, что пчелы — это не еда»

2. Когда поиграл в свежескошенной траве

3. «Как? Разве эта дорожка предназначена не для меня?»

4. Так выглядит каждая прогулка в дождливый день

5. «А тебе что, нужна была эта коробочка?»

6. Испортил торжественный кадр

7. «Сегодня его обрызгал скунс. Пришлось принимать экстренную ванну»

8. «Я всего лишь хотел, чтоб они посидели смирно для фото. И вот что я получил»

9. Погулял по снежку

10. «Смотри, я открыл тебе дверь»

11. Симпатичная шапочка

12. Песик тоже обладает суперсилой

«Через 3 часа после того, как папа установил новую дверь-ширму, я прошел сквозь нее, словно человечек из рекламы напитка Kool-Aid».

13. Когда подумал, что будет мило, если он поиграет с плюшевой игрушкой

14. Невозможно было устоять

«Сегодня я съел 3 упакованных плитки шоколада».

15. Когда хозяйка печет торт со взбитыми сливками

16. «Моя собака украла игрушку у соседского кота»

17. «Я на 2 минуты оставил его одного на улице»

18. Масло было вкусное

А что вытворяет ваш питомец? Расскажите или покажите нам.