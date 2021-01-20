18 обворожительных животных, которые доказывают, что не котиками едиными жив интернет

Подписаться на AdMe.ru Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Каждый, кто хоть раз заходил в интернет, скажет, что Всемирную паутину захватили котики, и они не желают сдавать своих позиций. Бросить вызов усатым пытались обаятельные собаки-улыбаки, зевающие кролики и даже верткие хорьки, но пока никто не смог победить кошачью мафию.

Мы в AdMe.ru решили дать шанс другим животным и выставили против мурлык настоящую мимими-сборную.

«Очаровательная канадская мраморная лиса»

«Этот парень уснул у меня в руке»

«На тебя мышей жарить?»

Один из этих козликов явно не очень дружелюбный и любит бодаться. Угадаете, кто именно?

Маленькая праздничная змея

Ничего особенного, просто опоссум в шапочке, листайте дальше

«Мой милый спасенный голубь»

«Это Инь. Она ведет себя как щенок и даже спит на моем стуле»

«Мой бородатый дракон иногда ведет себя как фотомодель»

«Я порезала палец, и она очень за меня беспокоится»

Неплохая замена попугаю

И еще одна

«Самый неуклюжий попугай в мире»

«Привет от повелителя акулы!»

«С днем рождения, малыш!»

«Впервые в жизни встретилась с квоккой. Я не разочарована!»

«Связала шапку своему хорьку и примерила, пока он спал»

Рождественская лиса