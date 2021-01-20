18 обворожительных животных, которые доказывают, что не котиками едиными жив интернет
Каждый, кто хоть раз заходил в интернет, скажет, что Всемирную паутину захватили котики, и они не желают сдавать своих позиций. Бросить вызов усатым пытались обаятельные собаки-улыбаки, зевающие кролики и даже верткие хорьки, но пока никто не смог победить кошачью мафию.
Мы в AdMe.ru решили дать шанс другим животным и выставили против мурлык настоящую мимими-сборную.
«Очаровательная канадская мраморная лиса»
«Этот парень уснул у меня в руке»
«На тебя мышей жарить?»
Один из этих козликов явно не очень дружелюбный и любит бодаться. Угадаете, кто именно?
Маленькая праздничная змея
Ничего особенного, просто опоссум в шапочке, листайте дальше
«Мой милый спасенный голубь»
«Это Инь. Она ведет себя как щенок и даже спит на моем стуле»
«Мой бородатый дракон иногда ведет себя как фотомодель»
«Я порезала палец, и она очень за меня беспокоится»
Неплохая замена попугаю
И еще одна
«Самый неуклюжий попугай в мире»
«Привет от повелителя акулы!»
«С днем рождения, малыш!»
«Впервые в жизни встретилась с квоккой. Я не разочарована!»
«Связала шапку своему хорьку и примерила, пока он спал»
Рождественская лиса
А кто живет у вас дома? Покажите нам фото.
Фото на превью BigSpender29 / Redit