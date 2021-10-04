18 неоспоримых доказательств того, что котикам и без стыда и совести живется просто замурчательно

Ох уж эти котики! Даже если на голову сядут, мы все равно простим их. Почему? Потому что ушки, глазки и лапки — вот почему. И вот вам очередные доказательства того, что им можно все, чего бы они ни захотели: сделать гамак из ноутбука, превратить ножку стола в когтеточку или прогуляться по приготовленному для булочек тесту.

Нам в AdMe.ru только волю дай — в конце каждой статьи вставляли бы фоточки своих любимцев. А пока нам этого не разрешили, держите новую подборку котанов-хулиганов из сети. В конце статьи вас ждет бонус — история про мохнатого серийного вора.

«Удобный гамак, спасибо. Можешь идти»

«Купил жене цветы. Вот что с ними сделал кот»

Мне нравится ваша наивная вера в то, что цветы предназначались для жены. Все в доме принадлежит коту. © MOcatmom / Reddit

Он просто придал цветам более гармоничный вид. Будьте благодарны! © themissamos / Reddit



«Моя кошка добралась до тарелки, невымытой после спагетти с соусом, и сделала себе „макияж“»

«Встал в 5 утра пописать, вернулся и увидел это»

«Да что ты начинаешь! Я просто потрогал»

Когтеточка стоит в паре шагов

Почему бы и не облизнуть все эти зубные щетки

Было совершено коварное покушение

«Кто-то прикасался к тесту. Хм, кто бы это мог быть?»

«Базилик мой. Норфолкская сосна моя. Кот не мой»

«Да ладно, так сейчас модно»

«Это сделал не я, а щенок! Пора избавиться от него»

«Ты иди, иди. Мы тут сами справимся»

«Я смастерил домик для собаки, но кошка считает иначе»

«Подумаешь, ну постираешь еще разок»

«О, отличное местечко, присяду-ка»

Что-то незаметно, что они о чем-то сожалеют

«Вот причина, по которой у меня нет ни одной хорошей вещи»

Бонус: собаки тоже те еще разбойники

Живу в частном доме, в селе 2 тыс. жителей. У меня есть собака, обыкновенная дворняга. Очень добрый и ласковый пес. Любит выбегать на улицу и давать лапу прохожим, особенно детям. Но есть одно но. Он вор. Тащит к себе во двор все: от мисок и ведер до одежды и инструментов. Однажды притаранил шуруповерт. Поэтому у нас есть группа в WhatsApp, где я публикую фото того, что он украл. Почти все жители состоят в этой группе. Почти все пострадали. © Подслушано / Ideer