18 нахальных мордочек, которые успешно прячут свою настоящую личину под ангельской наружностью

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У многих домашних кошек лапки окрашены в белый цвет, словно котейки носят носочки. И это неслучайно: считается, что люди специально выбирают таких питомцев, так как их легче заметить на фоне земли или деревьев. Кроме того, есть мнение, что животные с белыми пятнами более ручные и спокойные, чем зверюшки других окрасов. Чего, впрочем, нельзя сказать о домашних любимцах из нашей сегодняшней подборки.

AdMe.ru был впечатлен тем, на какие уморительные, а подчас бесящие выходки способны четырехлапые плуты: собаки, кошки и кролики. Так отложите все дела на 5 минут и отдохните вместе с нами!

«Моя кошка любит кусать меня за руку. Сегодня я купила кожаные перчатки. Ее взгляд говорит о многом»

Изнурительно, по-видимому, было тащить дерево в дом

«Коты любят вытаскивать мелочь из моих карманов, пока я сплю»

«Наш щеночек ежедневно приносит нам яйца, которые крадет у диких кур»

Три уровня подчинения правилу «На кухне не должно быть животных»

«Два лабрадора лишили моего друга денежного пособия, пока тот был на работе»

Выглядит как место преступления

«Я решил, что ко мне в дом вломился грабитель. Оказалось, это кошка в 3 часа ночи все-таки надумала вернуться домой»

«Она знает, что ей нельзя сидеть за столом. И каждый раз, когда я смотрю на нее, она закрывает глаза и замирает. Похоже, она думает, что если не видит меня, я ее тоже не вижу»

«Иногда кот ходит в моей туфле»

«Я вышел на балкон и вдруг услышал рэп — 130+ ударов в минуту. Я не мог понять, откуда дома такой звук. Оказалось, мой пес зашел на Яндекс.Музыку и включил. Мой пес любит рэп»

«Мой кот на диете. Кажется, это не очень хорошо»

«Я ежедневно выводила Джонни на прогулку. Теперь, если я хочу пропустить хоть день, этот маленький монстр садится рядом с рюкзаком и мяукает на меня, постепенно повышая голос»

«Не смотри так, хозяин. Это пустяки, дело котейское»

«Моя кошка жует кусок лаваша, а лапой держит мою руку, чтобы я не убрала остальное»

«Моя невеста потратила все выходные, высаживая растения в клумбу. Этим утром после завтрака мы увидели это»

«Кролик присваивает себе вещи моей кошки, а она слишком шокирована, чтобы понять, что с этим делать»

С такой зеленоглазой безумицей получаются только отпадные селфи

А ваши питомцы учиняли когда-нибудь разгром или устраивали другие не слишком приятные сюрпризы? Ждем фото ваших неугомонных любимцев.