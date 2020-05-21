18 милейших случаев, когда животные поладили между собой

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Узы привязанности знакомы животным не хуже, чем нам. Исследования говорят, что дружить умеют не только люди. И отношения между братьями нашими меньшими тем очаровательнее, чем более неожиданными друзьями они обзаводятся.

Редакция AdMe.ru горячо любит все виды братьев наших меньших и хочет поделиться с вами коллекцией странных, но трогательных моментов из их жизни.

1. «Никогда не видел своего хаски таким счастливым, чем когда он пришел поздороваться с нашим котенком»

2. «Мы вроде похожи. Дай-ка я тебя поцелую!»

3. «Видел ли я кошку? Не-а, нигде не видел»

4. «Да, твой нос такой же мокрый и холодный, как мой»

5. Когда тебе нужно показаться дантисту

6. Этой кошке нравится проводить время с козлятами

7. Захватнические игры

8. Котику нужен массаж

9. Когда мама сказала вести себя хорошо, но ты бунтарь по жизни

10. «Да, вкусный котик!»

11. Уинстону нравится приемный котенок

12. «Мой брат — идеальный подлокотник»

13. Эта собака выяснила, кто будит ее по утрам

14. «Новый король говорит!»

15. «Ты снова плаваешь без меня?!»

16. «Не знаю, что ты такое, но ты мне нравишься»

17. «Мой брат? Нигде его не видел»

18. Маленькие приятели