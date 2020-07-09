18 маленьких добрых дел, которые ничего не стоили человеку, а для животных значили очень много

Животным очень важны наша любовь и забота. А иногда даже самая незначительная помощь может спасти им жизнь. Ведь, согласитесь, вынести упавшему в обморок от перенапряжения шмелю сладкой водички совсем несложно.

Герои этой подборки AdMe.ru — люди с большим сердцем. И мы уверены, среди наших читателей таких абсолютное большинство.

«Это Золотце, и мы вместе 10 лет»

«Когда ему становится тревожно, он садится на постель и начинает плакать. Я сооружаю для него убежище из одеяла, и тогда все налаживается в его маленьком мире».

«Нашел этого парня в своем бассейне»

«Мы приютили пожилую собаку нашего друга. Он не разрешал ей лежать на диване, а мы не против, ведь ей это безумно нравится»

«Мы впустили его в дом, когда снаружи бушевал ураган „Харви“. Он решил не уходить»

«Вы когда-нибудь видели, как пьют летучие мыши? Мы спасли эту малышку и помогли ей восстановить водный баланс»

«Нашел эти птичьи яйца 26 июня. С тех пор их мама так и не появилась. Я забрал их домой и соорудил импровизированный инкубатор»

«Лучший способ поднять песику настроение»

«Я сделал специальный балкон, чтобы моя кошка могла любоваться окрестностями. И самое главное, она им пользуется»

«Моя тетя взяла к себе эту маму-кошку и ее четверых детей»

«Из-за артрита Блю стало сложно ходить по лестнице. Но теперь у него есть пандус для собак с особыми потребностями»

Миру повезло, что в нем есть такие люди

«Аппа уснула и чуть не свалилась с подушки. Я застрял в таком положении минут на 30»

«Вчера был сильный дождь и я вытащила этих ребят из затопленного гнезда»

«Я был в лагере, и этот малыш пришел к нам в палатку. Мы угостили его чипсами»

«Прежние владельцы держали ее на улице в любую погоду. Поэтому организм ослаблен и теперь она легко простужается. Моя жена укутывает ее пледом каждую ночь»

Победитель в номинации «Самый заботливый хозяин года»

«Моя тетя связала крючком диван для кошек. На нем есть одеяльце и подушки»

«Если пчела без движения лежит на земле, она, вполне вероятно, еще жива»

«Возможно, она просто смертельно устала от таскания кучи пыльцы и ей нужна подзарядка. Если вы смешаете немного воды и сахара и дадите ей, это будет для нее хорошим энергетиком. Сегодня я нашел выдохшегося шмеля. Я смешал воду с сахаром и дал ему, а потом смотрел, как он поглощал эту жидкость, пока внезапно не ожил. Это было просто изумительно!»