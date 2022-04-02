18 лохматых комочков, которым сделали новую прическу. И далеко не все из них оказались от нее в восторге

Хозяева животных шутят, что в доме, где есть кот или собака, шерсть — это приправа. И действительно, сколько питомцев ни вычесывай, они все равно будут оставлять частички своей шубки повсюду. Поэтому многие отвозят пушистиков на стрижку. И новая прическа может оказаться удачной или, мягко говоря, не очень.

Мы в AdMe.ru долго рассматривали фотографии животных до и после стрижки. Некоторых из них теперь просто не узнать, ну а парочку хвостатых нам захотелось искренне пожалеть.

Собаку постригли, и теперь она уменьшилась вдвое

До и после стрижки

Кажется, ты превратил своего кота в суриката. © anditsmeg13 / Reddit

Милая девочка до и после стрижки

«Мы постригли кота, и теперь у меня не кот, а крыса»

«Отвела к грумеру двух собак. Одну постригли, вторую начали стричь, но времени на нее не хватило. И вот так они отправили мою бедную малышку домой»

«До сих пор не могу поверить, что привела свою собаку домой в таком виде. Это полный провал, но я не могу удержаться от смеха».

«Взяли выброшенного на стройку котенка. Его мама была гладкошерстной, а сам он — чудо лохматое. Сегодня я сама постригла его»

«Повторять не рекомендуется: опасно. И для вас, и для кота».

«Пока хозяин этой собаки лежал в больнице, медсестра решила удивить пациента и привела его песика к нам на стрижку»

«Я была так тронута, что мы с начальником сделали все бесплатно».

Большой и пушистый котик

«Меня попросили сделать этого песика похожим на немецкого короткошерстного пойнтера. Грядет изменение породы»

«Вот какой он выглядит спустя примерно неделю после стрижки под льва. Я сама стригу его. Да, получилось не идеально»

«До и после первой стрижки Бруно. Не верится, что это одна и та же собака»

«Пришлось побрить кошку. Она не в восторге от того, что ее сфотографировали»

Состригли кудряшки

Отличная работа! Выглядит как совершенно другая собака. © rudebird69 / Reddit

«Прошлой ночью пыталась побрить нашего пушистого комочка, но машинка для стрижки сломалась в середине процесса»

«Моя маленькая собачка перед походом к грумеру снова похожа на Эйнштейна. Она была так рада меня видеть, когда все закончилось»

«Я привела свою девочку в порядок и не могу перестать смеяться»

«Мой парень велел грумеру побрить собаке тело, а шерсть на голове только постричь. Не могу остановить свой смех»

«Мы с грумером друг друга не поняли, и в итоге у Пуши теперь каре. Кот на нас даже смотреть не может»