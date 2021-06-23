18 пушистиков, которым надоело быть милыми, и они решили не на шутку испугать людей

Как правило, наши домашние любимцы — довольно милые ребята, которые легко поднимают нам настроение, лишь ободряюще взмахнув хвостом или мяукнув. Но порой владельцам хвостатых удается поймать по-настоящему пугающие кадры, на которых питомцы выглядят героями ужастиков. Даже если ничего жуткого на самом деле они и не замышляют.

Мы в AdMe.ru собрали фотографии животных, которые можно будет просматривать на ночь глядя вместо фильмов ужасов, если вам захочется острых ощущений.

«Похвастаюсь своим Тормундом. Всего-то зевнул»

«Кажется, моей собаке нужен экзорцист»

«Я проснулась посреди ночи от уведомления о том, что камера наблюдения что-то обнаружила»

«У меня чуть сердце не выскочило. Она иногда забирается туда ночью. Я без понятия, зачем ей это нужно»

Он сунул морду в упаковку с сублимированным кошачьим лакомством и теперь выглядит как демон

Еще один крохотный чертенок

«Мы пытаемся уснуть, но она все время смотрит. Сидит вот так уже минут 10 и ни разу не моргнула»

«Если бы я, сидя за ноутбуком, поднял глаза и увидел вот это, испугался бы до чертиков, честное слово»

«Из-за освещения в машине моя собака выглядит как демон»

«Не знаю точно, что я натворил, но чувствую себя виновным»

На твоем месте я бы спал с открытыми глазами. © SPACECAT223 / Reddit

«Кажется, это последнее фото, на котором вы видите меня живым»

«Чувствую себя так, словно должен извиниться перед ним»

Не то улыбается, не то готовится сделать кому-то бо-бо

Это Джелли Бин, у нее жутковатое улыбающееся лицо на пузике

«Мой пес, как бы это сказать... Не такой, как все»

Скажите «Ы-ы-ы!»

«Мой кот что, одержим?»

Когда устал притворяться котом