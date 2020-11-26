18 котов, которым в детстве забыли объяснить, что они должны быть милыми и пушистыми

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В глубине души все коты — нежные и трепетные создания. Правда, большинство из них умеет корчить такие морды, что хозяева нередко подпрыгивают и говорят: «Чур меня!» А питомец искренне недоумевает по поводу такой реакции — он же просто улыбался, копался в осенних листьях или мирно грыз коробку.

Мы в AdMe.ru от души хохотали, глядя на эти перекошенные и недовольные мордахи.

Когда кот принес тебе осенний листик, а ты сидишь и думаешь: «Помогите мне это развидеть!»

Котенок улыбается — хозяин заикается

Не суеверный, говоришь? Ну-ну!

«Когда он сильно зарастает, я называю его Кладбище Домашних Животных. Конечно, в шутку и с любовью»

Кажется, он говорит: «Эй, пацанчик, ты с какого района?»

«Это моя кошка Персефона. Кажется, она настоящая королева ада»

«У меня дома поселилась летучая мышь»

Жизнь бессмысленна, миска пуста

«Он включил „фары“, чтобы атаковать мои лодыжки»

«Черную кошку вызывали?»

Он пытается атаковать обертку от мороженого

«У моего кота настоящая одержимость коробками»

Закройте ящик от греха подальше

Кот зевнул, а гости передумали заходить

Когда хозяйка делает 100500-й кадр и ты слегка устал фотографироваться

«Куда ложишься? Не видишь, тут занято?»

Чтобы все знали, кто тут самый страшный

Осторожнее возле елки. Там засада