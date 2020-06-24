18 доказательств того, что кошки и в аду найдут себе удобное местечко

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Кошки опровергают все законы физики. На них не действует гравитация, а их скелет состоит из резины. Бегать по стенам, спать, зависнув наполовину в воздухе, медитировать в позе лотоса — это неполный список того, на что способны хвостатые мастера йоги. А следующие фото — тому подтверждение.

AdMe.ru решил взять пару уроков у пушистых сенсеев по умению хорошо расслабляться в случайной позе. Попробуйте на досуге размяться в стиле котойоги и вы.

«Она смотрела телевизор, и тут я взглянул на нее»

«Сегодня моему коту так не хотелось идти к ветеринару, что он спрятал голову в дыре для мусора и не вылезал»

«Котенок прыгнул в ванну моих родителей и случайно зацепил полотенце, висящее рядом. Вместо того чтобы попытаться вылезти, он просто вздремнул прямо там»

Кот носился по дому, как одержимый, а потом обессилил и уснул

«Мой кот сидит как человек»

Удачное место, чтобы смотреть на всех свысока и так надменно

«Сегодня моя кошка освоила новый навык. И теперь она никак не может остановиться»

И объем тел, в отличие от Архимеда, вычисляют не с помощью воды, а с помощью... себя

«Мы выкорчевали несколько растений. Наша кошка не могла упустить такую возможность и быстро заполнила собой пустое пространство»

Еще одно удобное местечко

«Мой кот может спать где угодно»

«Моя кошка здесь такая милая, словно зайка»

«Не могу поверить, что он умудрился влезть в этот стакан»

«Мой кот стал котом-пауком»

«Кошка моей сестры поклоняется какому-то кошачьему богу»

А этот кот, судя по всему, загипнотизирован собственным хвостом

«Кошки оказывают не только эмоциональную поддержку, но и вполне ощутимую»

И знают отличный способ покрыть своей шерстью всю одежду сразу