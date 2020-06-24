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18 доказательств того, что кошки и в аду найдут себе удобное местечко

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Кошки опровергают все законы физики. На них не действует гравитация, а их скелет состоит из резины. Бегать по стенам, спать, зависнув наполовину в воздухе, медитировать в позе лотоса — это неполный список того, на что способны хвостатые мастера йоги. А следующие фото — тому подтверждение.

AdMe.ru решил взять пару уроков у пушистых сенсеев по умению хорошо расслабляться в случайной позе. Попробуйте на досуге размяться в стиле котойоги и вы.

«Она смотрела телевизор, и тут я взглянул на нее»

18 доказательств того, что кошки и в аду найдут себе удобное местечко
© Unknown / Imgur

«Сегодня моему коту так не хотелось идти к ветеринару, что он спрятал голову в дыре для мусора и не вылезал»

18 доказательств того, что кошки и в аду найдут себе удобное местечко
© itsashlyperez / Twitter

«Котенок прыгнул в ванну моих родителей и случайно зацепил полотенце, висящее рядом. Вместо того чтобы попытаться вылезти, он просто вздремнул прямо там»

18 доказательств того, что кошки и в аду найдут себе удобное местечко
© sevreds / Twitter

Кот носился по дому, как одержимый, а потом обессилил и уснул

18 доказательств того, что кошки и в аду найдут себе удобное местечко
© megan__coe / Twitter

«Мой кот сидит как человек»

18 доказательств того, что кошки и в аду найдут себе удобное местечко
© JoshSchaefer25 / Twitter

Удачное место, чтобы смотреть на всех свысока и так надменно

18 доказательств того, что кошки и в аду найдут себе удобное местечко
© goodcow / Twitter

«Сегодня моя кошка освоила новый навык. И теперь она никак не может остановиться»

18 доказательств того, что кошки и в аду найдут себе удобное местечко
© ayydubs / Twiter

И объем тел, в отличие от Архимеда, вычисляют не с помощью воды, а с помощью... себя

18 доказательств того, что кошки и в аду найдут себе удобное местечко
© StuartKnouse / Reddit

«Мы выкорчевали несколько растений. Наша кошка не могла упустить такую возможность и быстро заполнила собой пустое пространство»

18 доказательств того, что кошки и в аду найдут себе удобное местечко
© ShavedThanos / Reddit

Еще одно удобное местечко

18 доказательств того, что кошки и в аду найдут себе удобное местечко
© oldfashioncunt / Reddit

«Мой кот может спать где угодно»

18 доказательств того, что кошки и в аду найдут себе удобное местечко
© ACuppaCake_ie / Twitter

«Моя кошка здесь такая милая, словно зайка»

18 доказательств того, что кошки и в аду найдут себе удобное местечко
© Frannyland2018 / Twitter

«Не могу поверить, что он умудрился влезть в этот стакан»

18 доказательств того, что кошки и в аду найдут себе удобное местечко
© sunkenfate / Reddit

«Мой кот стал котом-пауком»

18 доказательств того, что кошки и в аду найдут себе удобное местечко
© Ninten_doh / Reddit

«Кошка моей сестры поклоняется какому-то кошачьему богу»

18 доказательств того, что кошки и в аду найдут себе удобное местечко
© Murdoc2D96 / Reddit

А этот кот, судя по всему, загипнотизирован собственным хвостом

18 доказательств того, что кошки и в аду найдут себе удобное местечко
© commonvanilla / Reddit

«Кошки оказывают не только эмоциональную поддержку, но и вполне ощутимую»

18 доказательств того, что кошки и в аду найдут себе удобное местечко
© Smallblue22 / Reddit

И знают отличный способ покрыть своей шерстью всю одежду сразу

18 доказательств того, что кошки и в аду найдут себе удобное местечко
© notjust1wolf / Reddit

Ждем с нетерпением фото ваших домашних тренеров и просто хорошеньких кошачьих мордочек. Наверняка они не менее очаровательны, чем животные из нашей подборки.

Фото на превью ayydubs / Twiter
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