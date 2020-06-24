18 доказательств того, что кошки и в аду найдут себе удобное местечко
Кошки опровергают все законы физики. На них не действует гравитация, а их скелет состоит из резины. Бегать по стенам, спать, зависнув наполовину в воздухе, медитировать в позе лотоса — это неполный список того, на что способны хвостатые мастера йоги. А следующие фото — тому подтверждение.
AdMe.ru решил взять пару уроков у пушистых сенсеев по умению хорошо расслабляться в случайной позе. Попробуйте на досуге размяться в стиле котойоги и вы.
«Она смотрела телевизор, и тут я взглянул на нее»
«Сегодня моему коту так не хотелось идти к ветеринару, что он спрятал голову в дыре для мусора и не вылезал»
«Котенок прыгнул в ванну моих родителей и случайно зацепил полотенце, висящее рядом. Вместо того чтобы попытаться вылезти, он просто вздремнул прямо там»
Кот носился по дому, как одержимый, а потом обессилил и уснул
«Мой кот сидит как человек»
Удачное место, чтобы смотреть на всех свысока и так надменно
«Сегодня моя кошка освоила новый навык. И теперь она никак не может остановиться»
И объем тел, в отличие от Архимеда, вычисляют не с помощью воды, а с помощью... себя
«Мы выкорчевали несколько растений. Наша кошка не могла упустить такую возможность и быстро заполнила собой пустое пространство»
Еще одно удобное местечко
«Мой кот может спать где угодно»
«Моя кошка здесь такая милая, словно зайка»
«Не могу поверить, что он умудрился влезть в этот стакан»
«Мой кот стал котом-пауком»
«Кошка моей сестры поклоняется какому-то кошачьему богу»
А этот кот, судя по всему, загипнотизирован собственным хвостом
«Кошки оказывают не только эмоциональную поддержку, но и вполне ощутимую»
И знают отличный способ покрыть своей шерстью всю одежду сразу
Ждем с нетерпением фото ваших домашних тренеров и просто хорошеньких кошачьих мордочек. Наверняка они не менее очаровательны, чем животные из нашей подборки.
Фото на превью ayydubs / Twiter