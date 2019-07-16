18 кошек, которые эволюционировали во что-то большее

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Бытует мнение, что кошки, в отличие от своих вечных «врагов» собак, не блещут сообразительностью: они плохо поддаются воспитанию и дрессировке и часто относятся к людям враждебно. Однако это не повод ставить под сомнение умственные способности усатых-полосатых. Вполне возможно, что им просто не нравится подчиняться, потому что, когда они думают, что на них никто не смотрит, они тако-о-ое вытворяют.

AdMe.ru прошерстил просторы интернета и нашел 18 фото, которые развеют если не все разом, то уж большинство мифов об интеллекте кошек точно.

1. «Мой кот во время традиционного еженедельного видеосозвона со своим лучшим другом — собакой Зои, которая раньше жила по соседству»

2. Сегодня он пьет из кулера, а завтра что?

3. «Мой кот, когда он думает, что никого нет дома»

4. Трудный смышленный подросток

5. Готовит свое тело к лету

6. «Обучила кошку вставать на задние лапки, и теперь она постоянно так делает»

7. Ничего необычного, просто кот верхом на собаке

8. «Моя кошка любит бегать по своему колесу, когда я упражняюсь на велотренажере. А от того, как она смотрит на меня в этот момент, у меня сжимается сердце»

9. «Моя жена. И кот тоже мой»

10. «Прошлой ночью мой кот не смог попасть в ванную из-за запертой двери, поэтому он нашел пакет с кошачьим туалетом, распорол его и только потом справил нужду»

11. «Кот моей соседки по комнате всегда выбирается из ванной. Я установила скрытую камеру, чтобы понять, как он это делает»

12. «Мой кот таскает по дому свое одеялко, пока не найдет идеальное место для сна»

13. «Моя кошка любит ездить на машине. Она лучший „второй пилот“: чтобы я мог сосредоточиться на дороге, она бросает неодобрительные взгляды на других водителей»

14. «Месяц назад я уронила кольцо и заколку в раковину. Мне было страшно самой лезть доставать, потому что я боялась, что они просто провалятся еще дальше. Мне на выручку пришел кот»

15. «Наш кот любит ужинать с нами за одним столом. Он такой вежливый»

16. Когда кошка изучила тебя как свои пять пальчиков на лапке

«Баттерс принес мне с улицы куриное крыло. Оно все еще теплое. Где ты его достал?!»

17. Посторонись, едет Его Мяуличество!

18. Сильный, независимый, платежеспособный — мечта любой кошатницы

А на что горазды ваши кошки? Какие странности за ними вы наблюдали?