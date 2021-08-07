18 кошек и собак, которые словно побывали в салоне красоты (И кое у кого точно есть претензии)
Если бы собаки и кошки умели говорить, они наверняка поблагодарили бы хозяев, которые регулярно водят их к грумеру ну или сами в меру возможностей следят за внешним видом питомца. Конечно, иногда после стрижки домашние любимцы приобретают, мягко говоря, оригинальный вид, но зато им становится легко без зарослей шерсти и надоедливых колтунов.
Мы в AdMe.ru искренне порадовались за многих пушистых героев этой статьи. А из бонуса нам стало ясно, что грумеры тоже не прочь пошутить.
«Вот моя псинка до и после. Да, я сам стриг, а я не профессионал»
«Мы тоже недавно нашего подстригли»
«Работаю грумером в провинции. Часто приводят вот таких собак. Зато часа через 3 их просто не узнать»
«Товарищ, ты просто так не сиди, иди лучше собаку свою подстриги. Без косяков не обошлось, но и я не грумер»
«Привезли мы бабушкиного кота к ветеринару, а тот посоветовал убрать его шубу с колтунами»
- Поехали мы к мастеру ножниц и страшных жужжащих машинок. Тот в процессе обнаружил клеща, который, видимо и был причиной болезни. А когда кот увидел себя в зеркале после стрижки, чуть не перекрестился и в этот же день отыгрался на моих кроссовках. Бабушке потом был сделан выговор, ведь ей много раз говорили вычесывать кота.
«За 2 часа состригли со шпица целую кучу шерсти и пуха. На последнем фото — результат»
Если клиент после стрижки улыбается, значит, грумер поработал не зря
«Подобные превращения — вот за что я люблю свою работу»
Некоторым барышням густая челка действительно не идет
Есть 3 вещи, на которые можно смотреть бесконечно: льющаяся вода, пламя костра и идеально подстриженная попа корги
Вот сколько шерсти можно вычесать с собак разных пород
«А я поступил с котом вот так. Не жалею ни я, ни он. Шерсти на полу убавилось на 90 %, а кот прямо ожил — начал бегать, прыгать и играть, несмотря на свои 13 лет»
«Наша кавказская овчарка Шейла тоже бывает на груминге. Поняла, что все это для ее же пользы, и ведет себя прилично: не дергается, не кусается»
«Познакомьтесь с собакой моей бабушки»
- Похоже, она хочет поговорить с менеджером. © Reasonable_Position9 / Reddit
От гремлина до милой крохи
«Он не хотел, чтобы я брила ему подбородок. А хозяевам такая стрижка даже понравилась»
«Никогда не думала, что у кота столько подшерстка за зиму накопиться может. Сеня доволен, а я надеюсь, что шерсти в доме поубавится»
- У меня сфинкс. Каждый раз, когда вижу такие фото, думаю: у вас там коты какие-то инопланетные. Это же не просто шубу сняли, а нового кота вычесали. © DevonMiles / Pikabu
«Это ее первое посещение грумера. Немного терпения — и модная стрижка готова»
Бонус: грумеры шутят, или конкурс мехового искусства
- Коллеги предложили мне делать разных животных из остриженной шерсти. И вот что у меня получилось.
А вы часто водите своего питомца к собачьему или кошачьему парикмахеру? Или считаете подобные процедуры баловством?
Фото на превью SavannahGrooms / Reddit
Поделиться этой статьёй