18 фото, которые нужно каждый раз показывать всем, кто говорит, что кошки не такие преданные, как собаки

Споры между поклонниками кошек и собак не утихнут, кажется, никогда. И все же весь мир по умолчанию считает, что первые не такие преданные, как вторые. Но пушистые мурлыки точно так же скучают, когда их человека нет дома, а еще помогают справиться с болью и тревогой и отвечают на заботу искренней благодарностью.

Мы в AdMe.ru точно знаем, что кошки точно так же без ума от своих двуногих, как и собаки. А может, даже любят нас чуточку больше.

«Мой парень сделал этот снимок через 10 минут после того, как я ушла на работу»

«День, когда я приютила Лулу. Ее должны были скоро усыпить, но я успела забрать ее из приюта. Так сильно ее люблю»

«Даже не знаю, кто кого любит больше»

«Взял ее в дом только вчера. 24 часа мы были неразлучны»

«Мне часто снятся кошмары, после которых я не могу уснуть. Каждый раз, когда это происходит, моя кошка сидит рядом всю ночь, чтобы убедиться в том, что я в порядке. Люблю ее»

«Когда я взяла из приюта кошку, которая провела там 11 лет, мне говорили, что она не сможет приспособиться к дому после того, как так долго прожила в клетке»

«Но смотрите, кажется, у нее получилось».

«Она встречает меня у двери, когда я прихожу с работы. Потом сворачивается у меня на коленях, когда я смотрю фильмы, чтобы просто побыть рядом»

«Я просыпаюсь каждое утро, и она рядом, прижимается ко мне. Не знаю, что я сделал такого, чтобы заслужить эту безусловную любовь».

«Что сказать, она влюблена в него»

«Наш кот ненавидит обнимашки. Но, когда моя дочь вернулась домой из больницы, он провел на ее подушке 3 дня»

«Вот что мы видим, когда возвращаемся домой каждый день. Понятия не имею, как долго они так ждут, но они там бок о бок, всегда»

«Момент, когда она стала папиной девочкой»

«Сегодня моя депрессия почти победила. Но потом кошка пришла погладиться, и это придает мне сил бороться дальше»

«Он беспокоится обо мне»

«Когда я чихаю или кашляю, мой кот издает печальное „мяу“, а потом идет через всю комнату, чтобы проверить, как я там, и сесть на меня. Потому что он должен защищать своего человека».

«Утренний поцелуй от Милли»

«Не видела своего маленького ангелочка больше года и боялась, что она меня забудет. Но она была еще более ласковой, чем когда-либо раньше»

«Найдите себе кого-то, кто будет смотреть на вас так же, как наша кошка смотрит на моего мужа»

«Это Макс, я приютила его вчера. Сегодня он провел у меня на руках почти 4 часа. Он дремал, а когда я пыталась переложить его в другое место, начинал плакать»

«Коту так сильно понравилась моя девушка, что он даже не стал утруждать себя уничтожением рождественской елки»