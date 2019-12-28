18 кошачьих привычек, которые заставляют людей восторженно пищать

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Все мы знаем, ради кого на самом деле создан интернет. Кошатники заполоняют социальные сети, делясь фото и видео своих любимцев. Если вы тоже смотрите на них каждый день и испытываете угрызения совести за бесполезное времяпрепровождение, у нас есть отличная новость: ученые доказали, что это занятие полезно для самочувствия и продуктивности. При этом годится не каждый снимок — только тот, от которого хочется улыбаться.

Так что AdMe.ru предлагает обсудить те кошачьи привычки, которые вызывают у людей особенное умиление, а заодно зарядиться энергией, чтобы потом быстро закончить все дела.

Все любят, когда коты немного сходят с ума

«Не рассыпайте кошачью мяту».

Озадаченно прижимают уши

Лезут к компьютеру

«Поставил вторую клавиатуру для котенка. Приманка сработала».

Залезают в коробки

«Это мой Федя 3 года назад. Он тогда свою коробку съел, я ее выбросил, а он нашел другую, размером 20 × 20, и туда трагично, с трудом угнездился. Я посмеялся, конечно, но вскоре нашел ему новую, побольше, она на второй фотографии».

И другие предметы, для котов не предназначенные

Спят в нелепых позах

Показывают язык

«Первый снимок, сделанный моей девушкой на новый телефон».

Или удивляются вполне обычным вещам

«Кошка выглянула на улицу впервые после переезда».

Подражают хозяевам

«Мама прислала фото того, как папа пытается избавить себя от приставаний кота во время молитвы. Подарил ему собственный молитвенный коврик. Вроде работает».

Но не любят, когда хозяева подражают им

«В гостиной стояла большая коробка, и я сказала сестре залезть в нее. Реакция кошки бесценна».

Путешествуют с ними

«Мой хозяин скоро вернется. Не волнуйтесь, кондиционер работает, температура в машине — 21 градус по Цельсию».

Готовы любой собаке показать, кто в доме главный

«Купили нашему псу лежанку для больших собак».

Но боятся пылесосов

Выглядят восхитительно в любом наряде

Особенно если он такой же, как у их человека

Готовы поддержать на работе

Делят с нами главные моменты

«Очень горд тем, что наконец получил гражданство США. Хочу отпраздновать это событие с моей маленькой преданной подружкой, которую нашел у себя дома полгода назад. Она привила мне любовь к кошкам и сегодня впервые попробует сырую рыбу».

И живут рядом долго и счастливо

«В 17 лет принес домой бродячего кота. Сейчас мне 36. Каждый раз, приезжая к родителям, убеждаюсь, что он еще там, и балую его перед отъездом. Его зовут Скутер».

Какая кошачья привычка больше всего нравится вам и почему?