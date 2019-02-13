18 кошачьих поз для сна, мимо которых их хозяева не смогли пройти без снимка на память

  • 64
    1
  • 33
  • 32
  • 28.5k

Кошки — удивительные создания: все-то они делают по-особенному, даже спят. Им подвластны любые поверхности и доступны невероятные акробатические позы, из которых и состоит наша сегодняшняя подборка.

Мы уверены, вы, как и AdMe.ru, обожаете котиков и других животных, и этот гид по кошачьим позам для сна сделает ваш день светлее.

Поза № 1: Сотворение котана

Поза № 2: Котомедитация

Поза № 3: У стены сна

Поза № 4: Властвуй, доминируй, засыпай где хочешь

Поза № 5: Коробка счастья

Поза № 6: Человек в костюме кота

Поза № 7: Не отпускай

Поза № 8: Лицом в стол

Поза № 9: Ой, все!

Поза № 10: Нокаут

Поза № 11: Идеальный баланс

Поза № 12: Летучая мышь

Поза № 13: Дискоман

Поза № 14: Ленивое сальто

Поза № 15: Ни с места, хозяин

Поза № 16: Немного вытек

Поза № 17: Сон собственника

Поза № 18: Абсолютная гармония

А в каких позах любит спать ваш питомец?

Фото на превью Jayn88 / reddit

  • 64
    1
  • 33
  • 32
  • 28.5k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль