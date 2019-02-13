18 кошачьих поз для сна, мимо которых их хозяева не смогли пройти без снимка на память
Кошки — удивительные создания: все-то они делают по-особенному, даже спят. Им подвластны любые поверхности и доступны невероятные акробатические позы, из которых и состоит наша сегодняшняя подборка.
Мы уверены, вы, как и AdMe.ru, обожаете котиков и других животных, и этот гид по кошачьим позам для сна сделает ваш день светлее.
Поза № 1: Сотворение котана
Поза № 2: Котомедитация
Поза № 3: У стены сна
Поза № 4: Властвуй, доминируй, засыпай где хочешь
Поза № 5: Коробка счастья
Поза № 6: Человек в костюме кота
Поза № 7: Не отпускай
Поза № 8: Лицом в стол
Поза № 9: Ой, все!
Поза № 10: Нокаут
Поза № 11: Идеальный баланс
Поза № 12: Летучая мышь
Поза № 13: Дискоман
Поза № 14: Ленивое сальто
Поза № 15: Ни с места, хозяин
Поза № 16: Немного вытек
Поза № 17: Сон собственника
Поза № 18: Абсолютная гармония
А в каких позах любит спать ваш питомец?
Фото на превью Jayn88 / reddit