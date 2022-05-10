18 кадров от фотографа, который снимает животных так, будто все они прирожденные фотомодели

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Дмитрий Кох — фотограф дикой природы и подводного мира. Его снимки получаются неповторимыми: увидев однажды, их уже вряд ли забудешь. Дмитрий надеется, что своими работами он сможет вдохновить людей на заботу о природе.

Мы в AdMe.ru в каждом кадре этого фотографа увидели безумную любовь к своему делу, ну и конечно, к самой природе.

1. Любовь повсюду

2. Интересно, для кого он достал звезду из моря?

3. Бородатый тюлень неуклюж на суше (в его теле 40 % жира), но довольно ловок в воде

4. «Мы просто сидели и смотрели друг на друга»

5. Хитрая и быстрая рыжая плутовка

6. «А мы тут дайвингом занимаемся»

7. «Сфотографировать бизона крупным планом довольно сложно, так как они агрессивные ребята. Но если делать кадр, лежа под машиной, то вы в полной безопасности»

8. Этот трогательный детеныш бабуина отдаленно напоминает Добби, который свободен

9. Истинная медвежья любовь

10. «Пс-с-с, у вас есть что-нибудь рыбное?»

11. Только загляните в его добрые и честные глаза!

12. Эта симпатяга — ежовая крыса

13. Когда протягиваешь руку страждущему

14. Битва титанов

15. «В африканских бушах импалы на каждом шагу, так что через 15 минут вы уже перестаете обращать на них внимание»

16. Милое создание со сладким названием «мальдивская летучая лисица»

17. Африканский пингвин был весьма удивлен своим отражением в объективе камеры

18. Судя по всему, этот косолапый приглашает к себе в гости