18 избалованных котов, которые живут — как сыр в масле катаются

Герои нашей статьи в таком восторге от своих котов, что готовы ради них чуть ли не в лепешку расшибиться. Они покупают своим пушистым любимцам кучу новых домиков и лежанок, вяжут им одеяла, мастерят полочки и лесенки, позволяют использовать себя как подушку и прощают все проделки.

Мы в AdMe.ru и сами не понаслышке знаем, каково это — быть владельцем усатых-полосатых приверед, которые привыкли получать все, что их душеньке угодно.

«Мой парень и его кошка переехали ко мне. Я не знала, что у королевы Грейси есть собственный дворец»

«Пока я нарезала траву для гарнира к завтраку из курицы с перепелиными яйцами, сардин и скумбрии в бульоне из кальмаров, меня осенило, что, возможно, наши кошки немного избалованны»

«Она заставляет меня держать ее голову, пока она спит»

«Смастерил ему полку-лежанку. Чтобы он точно ею пользовался, я положил в нее его любимое одеяло. Это было предложение, от которого он не мог отказаться»

«Я так привыкла к поведению своего избалованного кота, что даже не беспокоюсь, когда он сует лапу практически мне в тарелку»

«Купила это кресло для своего ребенка, но королева решила, что это будет ее трон»

«Мой кот пьет воду только из пластиковых стаканчиков, поставленных в ванну»

«Кошачий город, который мои избалованные кошки устроили в моей комнате»

«Ее брат, сестра и она по очереди выбирают себе еду. Та баночка или пакетик, который они понюхают первым, становится „победителем“»

«Малыш получил новый домик, но он не впечатлен»

«Мои кошки настолько избалованны, что я вяжу второе одеяло только для них»

«Построил лестницу для котов»

«Мой избалованный кот Эдди Спагетти ждет, чтобы его напоили из крана»

«У нее есть 3 кровати, 2 дивана, 2 пушистых домика и дом, полный ковров, но моя кошка предпочитает кастрюлю и гладильную доску, которая всегда вся в шерсти из-за нее»

«Моя изнеженная кошка носит настоящий жемчуг»

«Говорят, я избаловал своих котов. Понятия не имею, о чем они»

«Я поставила грелку для кошки на неправильный режим, и теперь она на меня даже не смотрит»

«По шкале от 1 до 10 мой кот избалован на твердую десятку»