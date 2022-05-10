18 избалованных котов, которые живут — как сыр в масле катаются
Герои нашей статьи в таком восторге от своих котов, что готовы ради них чуть ли не в лепешку расшибиться. Они покупают своим пушистым любимцам кучу новых домиков и лежанок, вяжут им одеяла, мастерят полочки и лесенки, позволяют использовать себя как подушку и прощают все проделки.
Мы в AdMe.ru и сами не понаслышке знаем, каково это — быть владельцем усатых-полосатых приверед, которые привыкли получать все, что их душеньке угодно.
«Мой парень и его кошка переехали ко мне. Я не знала, что у королевы Грейси есть собственный дворец»
«Пока я нарезала траву для гарнира к завтраку из курицы с перепелиными яйцами, сардин и скумбрии в бульоне из кальмаров, меня осенило, что, возможно, наши кошки немного избалованны»
«Она заставляет меня держать ее голову, пока она спит»
«Смастерил ему полку-лежанку. Чтобы он точно ею пользовался, я положил в нее его любимое одеяло. Это было предложение, от которого он не мог отказаться»
«Я так привыкла к поведению своего избалованного кота, что даже не беспокоюсь, когда он сует лапу практически мне в тарелку»
«Купила это кресло для своего ребенка, но королева решила, что это будет ее трон»
«Мой кот пьет воду только из пластиковых стаканчиков, поставленных в ванну»
«Кошачий город, который мои избалованные кошки устроили в моей комнате»
«Ее брат, сестра и она по очереди выбирают себе еду. Та баночка или пакетик, который они понюхают первым, становится „победителем“»
«Малыш получил новый домик, но он не впечатлен»
«Мои кошки настолько избалованны, что я вяжу второе одеяло только для них»
«Построил лестницу для котов»
«Мой избалованный кот Эдди Спагетти ждет, чтобы его напоили из крана»
«У нее есть 3 кровати, 2 дивана, 2 пушистых домика и дом, полный ковров, но моя кошка предпочитает кастрюлю и гладильную доску, которая всегда вся в шерсти из-за нее»
«Моя изнеженная кошка носит настоящий жемчуг»
«Говорят, я избаловал своих котов. Понятия не имею, о чем они»
«Я поставила грелку для кошки на неправильный режим, и теперь она на меня даже не смотрит»
«По шкале от 1 до 10 мой кот избалован на твердую десятку»
А как вы балуете своих питомцев?
Фото на превью codevinsky / Reddit
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