18 идеальных фотографий собак, которые любого котолюба собьют с пути истинного

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Нельзя любить всех одинаково — мир давно поделен на собачников и кошатников. Но эта статья как бы говорит всем, кто любит котов: «Эй, пссс, переходи на собачью сторону, у нас тут много-много-много, о-очень много любви! И печенек».

AdMe.ru собрал фотографии собаченек, которые испытают вашу котопреданность на прочность. Проверьте себя.

Он точь-в-точь как подмигивающий смайлик

Когда твоя собака в 100 раз фотогеничнее тебя

Эти глаза...

Он никогда не расстается с любимой игрушкой

«Ему 3 месяца, и он чувствует себя виноватым за то, что написал на пол»

Собака-улыбака

«Да, песик, я сделаю все, что ты скажешь»

«Встречайте Алфи, ему 3 месяца, и он всегда улыбается»

«Мою собаку часто принимают за лису»

«Ветер превратил мою крошечную собаку в шар»

«Когда в черном лабрадоре течет кровь хаски»

«Мы с женой не можем поверить, что этот чудесный щенок наш!»

«Она так наклоняет голову, что можно и свою потерять, глядя на нее»

«Фотосессия моей борзой прошла успешно»

«Боксер моих родителей с любимым мячиком»

Друзья

Это Бу, и он вовсе не игрушечный

Когда твоя собака любит тебя больше всех на свете

Бонус: ладно-ладно, котики тоже клевые

А вы за кисонек или за собаченек?