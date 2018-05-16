18 идеальных фотографий собак, которые любого котолюба собьют с пути истинного
Нельзя любить всех одинаково — мир давно поделен на собачников и кошатников. Но эта статья как бы говорит всем, кто любит котов: «Эй, пссс, переходи на собачью сторону, у нас тут много-много-много, о-очень много любви! И печенек».
AdMe.ru собрал фотографии собаченек, которые испытают вашу котопреданность на прочность. Проверьте себя.
Он точь-в-точь как подмигивающий смайлик
Когда твоя собака в 100 раз фотогеничнее тебя
Эти глаза...
Он никогда не расстается с любимой игрушкой
«Ему 3 месяца, и он чувствует себя виноватым за то, что написал на пол»
Собака-улыбака
«Да, песик, я сделаю все, что ты скажешь»
«Встречайте Алфи, ему 3 месяца, и он всегда улыбается»
«Мою собаку часто принимают за лису»
«Ветер превратил мою крошечную собаку в шар»
«Когда в черном лабрадоре течет кровь хаски»
«Мы с женой не можем поверить, что этот чудесный щенок наш!»
«Она так наклоняет голову, что можно и свою потерять, глядя на нее»
«Фотосессия моей борзой прошла успешно»
«Боксер моих родителей с любимым мячиком»
Друзья
Это Бу, и он вовсе не игрушечный
Когда твоя собака любит тебя больше всех на свете
Бонус: ладно-ладно, котики тоже клевые
А вы за кисонек или за собаченек?
Фото на превью openforfun/Reddit