18 ответственных питомцев, которые, кажется, решили отработать свой корм на 20 лет вперед

В 2018 году в мире насчитывалось 470 млн домашних собак и 370 млн кошек. Огромная любовь людей к этим животным вполне объяснима: эти пушистики не только обаятельные и веселые — они еще и одни из самых отзывчивых созданий на земле, которые способны на добрые, а порой даже на героические поступки.

Мы в AdMe.ru верим, что питомцы могут растопить лед в сердце каждого человека. Что и сделали эти 18 собак и кошек.

1. Пес Аид пустил в свою будку кошку. И лишь потом хозяин понял почему: кошка была беременна и родила в будке котят

2. «Сэмми любит приносить нам подарки. Мы уехали из города на неделю, а когда вернулись, она была так рада нас видеть, что принесла около 30 носков»

3. «Моя мама случайно заказала маленький коврик для собаки. Но наш пес все равно старается быть благодарным»

4. «Каждый раз, когда я моюсь в душе, он думает, что я в беде, и пытается спасти меня»

5. «Из-за проблем со здоровьем я редко выхожу из дома. Каждый раз, когда соседский пес Джаспер видит меня, он приносит мне свои любимые игрушки. Сегодня это утка»

6. «Мы взяли себе кота из приюта, а теперь он заботится о новом приемном малыше»

7. «Это мой 21-летний кот Бубба. Когда мне было 2 года, он спас меня от скорпиона»

8. «Это случилось! Мама-собака наконец пустила кошку в свое гнездышко»

9. «Прошлой ночью моя девушка попала в больницу, и ее служебная собака захотела быть поближе»

10. «Кошка ждет, когда в саду опадут цветы. Потом выбирает среди них самые красивые и приносит хозяину»

11. «Похоже, Зигги очень нравится запах хозяина. Это так мило!»

12. «Утром я себя неважно чувствовал. Покормил кошку, но она не доела свой корм и стала донимать меня, пока я не проверил свои жизненные показатели. Эта девочка спасла меня от вторичного переохлаждения»

13. «Мой щенок позволил надеть ему очки, потому что знает, что это обрадует меня. Мы не заслуживаем того, чтобы иметь собак»

14. «Майло терпеливо ждет, пока его младший брат Райли поест»

15. Два брата-щенка подкармливают уличную крысу

16. «Я потерял маму в прошлом январе, был подавлен и проводил дни и даже недели, не вставая с кровати. Все это время Падж была рядом и не переставала мурлыкать»

17. «У меня началась сильная мигрень, и я решил прилечь. Но Грета лаяла, не давая мне уснуть. И тут зазвонил телефон. Когда я подошел к нему, оказалось, что я не могу нажать на кнопку и говорить»

«У меня случился инсульт, и мне повезло, что я не уснул и услышал телефон».

18. «Тикки громко мяукала и бегала в спальню. Когда я пошел за ней, увидел, что там, свернувшись клубочком, лежит моя вторая кошка Белль. Ей стало плохо, и, если бы не Тикки, я бы мог потерять Белль»