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18 фотографий, которые доказывают, что природа прячет от нас много невиданных чудес

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Природа дарит нам много запоминающихся моментов. Вот баклажаны, которые выглядят точь-в-точь как яйца. Вот крошечная, невероятная милая летучая мышь. Вот гриб, проросший сквозь потолок. Все это настоящие маленькие чудеса, которыми мир удивляет нас каждый день.

Нам в AdMe.ru никогда не наскучит наша планета, и мы хотим поделиться своими находками с вами.

1. Баклажаны, похожие на яйца

© -BunuB- / reddit

2. «Клевые грибы я видел сегодня утром»

© laudida / reddit

3. Детеныш каймановой черепахи похож на динозаврика

© Brick_in_the_dbol / reddit

4. Одна долька этого апельсина мутировала

© oby1mynobies / reddit

5. «Это мой кот. У него есть большие пальцы»

© unknown / reddit

6. «У моих друзей из потолка растет гриб»

© 888andtheHeartbreaks / reddit

7. «Из-за витилиго часть моих верхних ресниц стала белой»

© TheRakishRaconteur / reddit

8. «Этот цветок мой друг нашел в Таиланде... Местные, кажется, его едят»

© ithinkmycatsautistic/ reddit

9. «Моя курица снесла яйцо в форме кегли»

© treykj4109 / reddit

10. «Сегодня утром нашел летучую мышку, катающуюся по моему столу»

© jtr2277 / reddit

11. Голубой лобстер

© Wheel_Pizza / reddit

12. «Когда дерево срубили, нашлись кеды, заросшие мхом»

© Urbangius / reddit

13. «Сегодня мне на нос села бабочка и ненадолго задержалась»

© unknown / imgur

14. «Грязь не прилипла там, где я ношу обручальное кольцо»

© Vladamir / reddit

15. Семиконечная звезда внутри аметиста, найденного в Мексике

© watersigns / reddit

16. «Эти туфли я носил год: одну на обычной ноге, а вторую — на протезе»

© The51stState / reddit

17. «В зеркальном отражении получаются 2 очень разные мои собаки»

© Bigrubba87 / reddit

18. У этой рыбы есть крылья

© Luciphyr729 / reddit

А вас природа когда-нибудь удивляла? Удалось ли вам это заснять? Поделитесь с нами своими историями и фотографиями.

Фото на превью -BunuB- / reddit, ithinkmycatsautistic/ reddit
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