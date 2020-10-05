18 фотографий, которые доказывают, что природа прячет от нас много невиданных чудес

Подписаться на AdMe Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Природа дарит нам много запоминающихся моментов. Вот баклажаны, которые выглядят точь-в-точь как яйца. Вот крошечная, невероятная милая летучая мышь. Вот гриб, проросший сквозь потолок. Все это настоящие маленькие чудеса, которыми мир удивляет нас каждый день.

Нам в AdMe.ru никогда не наскучит наша планета, и мы хотим поделиться своими находками с вами.

1. Баклажаны, похожие на яйца

2. «Клевые грибы я видел сегодня утром»

3. Детеныш каймановой черепахи похож на динозаврика

4. Одна долька этого апельсина мутировала

5. «Это мой кот. У него есть большие пальцы»

6. «У моих друзей из потолка растет гриб»

7. «Из-за витилиго часть моих верхних ресниц стала белой»

8. «Этот цветок мой друг нашел в Таиланде... Местные, кажется, его едят»

9. «Моя курица снесла яйцо в форме кегли»

10. «Сегодня утром нашел летучую мышку, катающуюся по моему столу»

11. Голубой лобстер

12. «Когда дерево срубили, нашлись кеды, заросшие мхом»

13. «Сегодня мне на нос села бабочка и ненадолго задержалась»

14. «Грязь не прилипла там, где я ношу обручальное кольцо»

15. Семиконечная звезда внутри аметиста, найденного в Мексике

16. «Эти туфли я носил год: одну на обычной ноге, а вторую — на протезе»

17. «В зеркальном отражении получаются 2 очень разные мои собаки»

18. У этой рыбы есть крылья