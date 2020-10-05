18 фотографий, которые доказывают, что природа прячет от нас много невиданных чудес
Природа дарит нам много запоминающихся моментов. Вот баклажаны, которые выглядят точь-в-точь как яйца. Вот крошечная, невероятная милая летучая мышь. Вот гриб, проросший сквозь потолок. Все это настоящие маленькие чудеса, которыми мир удивляет нас каждый день.
Нам в AdMe.ru никогда не наскучит наша планета, и мы хотим поделиться своими находками с вами.
1. Баклажаны, похожие на яйца
2. «Клевые грибы я видел сегодня утром»
3. Детеныш каймановой черепахи похож на динозаврика
4. Одна долька этого апельсина мутировала
5. «Это мой кот. У него есть большие пальцы»
6. «У моих друзей из потолка растет гриб»
7. «Из-за витилиго часть моих верхних ресниц стала белой»
8. «Этот цветок мой друг нашел в Таиланде... Местные, кажется, его едят»
9. «Моя курица снесла яйцо в форме кегли»
10. «Сегодня утром нашел летучую мышку, катающуюся по моему столу»
11. Голубой лобстер
12. «Когда дерево срубили, нашлись кеды, заросшие мхом»
13. «Сегодня мне на нос села бабочка и ненадолго задержалась»
14. «Грязь не прилипла там, где я ношу обручальное кольцо»
15. Семиконечная звезда внутри аметиста, найденного в Мексике
16. «Эти туфли я носил год: одну на обычной ноге, а вторую — на протезе»
17. «В зеркальном отражении получаются 2 очень разные мои собаки»
18. У этой рыбы есть крылья
А вас природа когда-нибудь удивляла? Удалось ли вам это заснять? Поделитесь с нами своими историями и фотографиями.
Фото на превью -BunuB- / reddit, ithinkmycatsautistic/ reddit