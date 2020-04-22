18 фотогеничных животных, которые больше не в силах скрывать от мира свое великолепие

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Малыш корги, идеально круглая уточка или рыжие котята, которые родились у спасенной с улицы кошки, — мы определенно не знали, кто нам больше по нраву. До того момента, пока не увидели этого петуха в джинсовом комбинезоне. Он, совершенно не церемонясь, украл наше сердце.

Мы в AdMe.ru твердо уверены, что милоты много не бывает, и с трудом удержались от того, чтобы не втиснуть в статью не 18, а 1018 фото. Смотрите, какие они все классные.

1. Идеальная уточка

2. Котик из «Шрека» существует!

3. Фермер из Оклахомы устраивает своим животным фотосессии в модных нарядах

4. «У нас на ферме новый жеребенок! На этом снимке ему всего 8 часов»

5. «Это новый котенок моей сестры, и он потрясающий!»

6. «Сфотографировал своего щенка как раз тогда, когда одно его ухо уже встало, а второе — еще нет»

7. Это самый красивый жеребец в мире по кличке Фридрих Великий. Вот бы нам такую гриву!

8. «Нашли с мужем глубоко беременную кошку и не смогли оставить ее на улице. Сейчас ее котятам уже 2 месяца, и мы устроили им пасхальную фотосессию»

9. Самый симпатичный ягненок в мире

10. Нерпенок, спасенный со льдины на Неве

11. Хранитель мяча

12. «Моя сонная печенька»

13.«Моя дочь устроила фотосессию для своего кролика»

14. «Это Хару. Ему всего 10 месяцев, но он уже мастер в умении смотреть так, что не угостить его невозможно»

15. «Мой Гизмо, кот породы русская голубая»

16. Сьюки — бенгальская кошка, которая путешествует по всему миру со своей хозяйкой-фотографом

17. Японские белки-летяги выглядят как игрушки

18. «Мой отец отправил мне фото своих спящих кошек»

Бонус: пара пингвинов любуется огнями Мельбурна

Австралийский фотограф Тобиас Баумгартнер сделал снимок, который моментально стал вирусным в интернете: по мнению пользователей, он выглядит как волшебный кадр из мультика Pixar. Фотограф рассказал историю, стоящую за этим фото, и она способна растрогать многих. «Я запечатлел этот момент около года назад: два маленьких пингвина часами стояли на скале, держась за ласты, глядя на океан и наблюдая за сверкающими огнями города на горизонте. Ко мне подошла женщина-волонтер и сказала, что самочка потеряла своего партнера, так же как и самец, и с тех пор они регулярно встречаются и стоят так, утешая друг друга.



Я провел 3 ночи в колонии пингвинов ради этого кадра. То, как они ухаживали друг за другом, не было похоже на поведение других пингвинов, которые просто спали или бегали вокруг. Казалось, эти двое наслаждаются каждой секундой, проведенной вместе.



Боль свела их вместе. Иногда ты находишь любовь, когда меньше всего этого ожидаешь. Любить кого-то — огромное везение и настоящий рай, если это взаимно. Любовь — единственная игра, в которой мы выигрываем, даже когда проигрываем».