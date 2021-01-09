18 фото от участников флешмоба «Кот на плече» (Успеха в дрессировке добились далеко не все)

Если есть Кот в сапогах, то почему бы не быть Коту на плече, подумали пользователи и принялись дрессировать своих любимцев, устроив в сети масштабный флешмоб. Но все мы знаем, что заставить котика что-то делать против его воли невозможно, так что успеха добились далеко не все.

Мы в AdMe.ru тоже попытались повторить трюк со своими пушистиками, но получилось разве что посмеяться и сделать комичные фото. Примерно такие, как в этой новой подборке. А в конце статьи вас ждет бонус: другие животные тоже поучаствовали во флешмобе.

1. «Моя мечта иметь Кота на плече сбылась»

2. «Два плеча, два котика»

3. «Это будет крутой флешмоб, говорили они»

4. Путешественники

5. Почти получилось

6. «Мой беззубый и одноглазый любимчик»

7. Если не придираться, в целом условия флешмоба соблюдены

8. «А вот и мы»

9. «Мой снимок для флешмоба»

10. «Я слышал, Котики на плече сейчас в тренде»

11. «Зашел в приют глянуть на собак, но там ни одной не было. Зато эта малышка начала скрести дверцу клетки, едва завидев меня. Теперь у меня есть друг»

12. «Мой Кот на плече далеко не такой милый, как у остальных»

13. «Наш вариант Кота на плече»

14. Ангел и демон

15. «А вот вам очаровательные усы»

16. «Не удержался и отфотошопил ваше фото, такое крутое!»

17. «Коты на плече — это классно, а что скажете насчет карманного пушистика?»

18. Кэтмен

Бонус: владельцы других животных тоже решили показать своих «заплечных» питомцев

«Уток принимаете?»

«Видела ваших котиков, как насчет малыша опоссума?»

«Большие песики тоже могут быть Песиками на плече».

«Его зовут Азу».

«А у меня собака-базука!»

«Мой красавец».

«А вот и мышка».