18 фото о том, как расцветают бездомные животные в любви и заботе

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В сентябре пришла хорошая новость о том, что Нидерланды смогли снизить количество бездомных собак до нуля. Однако в других странах, даже высокоразвитых, все не настолько радужно. Например, в Великобритании в 2018 году по всей стране насчитывалось более 55 тыс. песиков без крыши над головой. Коты и собаки на улице и даже в приютах понимают, что они никому не нужны, и это накладывает на их характеры суровый отпечаток. Некоторые перестают доверять людям, боятся или ведут себя агрессивно. Зато, как только они попадают в новую семью, любовь моментально их преображает. Если вы скептически улыбаетесь, просто посмотрите нашу подборку. В ней снимки зверушек «до и после» — они красноречивее любых слов.

AdMe.ru призывает забирать питомцев с улиц, из приютов, брать у волонтеров. Спасение одного животного не изменит мир, но мир точно изменится для этого кота или собаки.

«Я подобрал Киру в июле, 6 месяцев назад»

«Она прошла длинный путь и донельзя избаловалась»

«Это кот моего коллеги спустя полгода после спасения»

«За 8 лет он стал тем еще лежебокой»

«Нашел эту юную леди на парковке, всю в блохах и с травмированной лапой, она сильно плакала. На втором фото — она же спустя 3 месяца и 2 операции»

«Это Ривер. Его шерсть была спутана. У него были блохи, гельминты и конъюнктивит. Но после лечения он стал потрясающим! Это самый ласковый котик, который постоянно меня целует»

«Это Аполлон в день, когда я нашел его, и после того, как дал ему море любви, еды и поцелуев»

«От испуганного, худого малыша с больным глазом до здорового и счастливого пса за 7 месяцев»

«Первый день, когда я принес его домой (5 месяцев), и сегодня (15 месяцев)»

«Вот Джордж только увидел нас в приюте, а вот он уже спустя 3 часа на прогулке после пристройства в нашу семью»

«Его оставили в приюте прежние хозяева истощенным и в колтунах. Фото спустя 3 месяца»

«Когда-то Зельду бросили вместе с ее щенками»

«Мы нашли Тако у мусорных баков. Глаза были залеплены гноем, она звала свою маму. Рядом неслись машины, а она ничего не видела. Это было в сентябре. На фото справа — декабрь»

«Я забрал домой Моджо за считаные часы до того, как его собирались усыпить. У него был лишний вес, и он всего боялся, даже камеры. А сейчас он самый счастливый и общительный мальчик»

«Слева моя малышка, когда мы нашли ее в коробке на дороге, а справа — она 3 года спустя»

«Познакомьтесь с Доннером, которого я подобрал 2 года назад»

«Гаврик: до и после»

«Я взяла ее в 2017 году. Она помогла мне стать лучшим человеком, справиться с депрессией и тревогой. Я не променяла бы ее ни на что на свете»

Как вы встретились с вашим питомцем?