18 фото о том, что выдры умеют умилять не хуже котиков

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Вообще-то, выдры — самые настоящие дикие хищники со всеми вытекающими. Они защищают свою территорию, могут больно кусаться и очень плохо пахнут. Владельцы домашних выдр называют их «милыми монстрами» и никому не советуют заводить животное дома. Так что нам остается только наблюдать за этими пушистыми малышами и чуточку завидовать их обладателям — ведь они могут подержать за лапку настоящую выдру.

Мы в AdMe.ru уверены, что выдры достойны нашей любви не меньше, чем котики и собаки. Вы только посмотрите на них.

1.

— Это детеныш выдры из зоопарка, который я посетил. — Такое чувство, что он сейчас скажет: «Привет, у тебя есть игры на телефоне?»

2. «Хорошие новости: Джуно катает свою младшую сестренку Юни на себе»

3. Выдры любят обнимашки со своим человеком не меньше, чем котики

4. «Его лапы выглядят так, будто он диджей и крутит пластинки»

5. Выдры могут выглядеть так же эпично, как и львы. А вам тоже захотелось погладить ее животик?

6. На их мордочках — только самые искренние эмоции

7. Для выдр водные процедуры — не пытка, а необходимость

8. Почему выдры всегда выглядят настолько довольными своей жизнью?

9. Благодаря толстому слою подкожного жира выдрам комфортно везде (даже на камнях)

10. Вообще-то, выдры — очень внимательные мамы. Но провалы случаются у всех

11. Выдры — это жидкость

12. Кажется, у этой девушки выдался один из лучших дней в ее жизни

13. Этот хороший мальчик в совершенстве познал дзен

14. У выдр есть секретное оружие — лапки

15. Это не пуля. Так выдры ныряют в воду

16. А еще они умеют быть преданными друзьями

17. Эта мордашка точно заслуживает того, чтобы быть запечатленной для потомков

18. Выдры умеют подчинять себе людей, прямо как кошки

Ну вот, теперь у нас появилась новая мечта — погладить выдру. А вы бы решились поближе познакомиться с этим уникальным животным?