18 фото о том, что выдры умеют умилять не хуже котиков
Вообще-то, выдры — самые настоящие дикие хищники со всеми вытекающими. Они защищают свою территорию, могут больно кусаться и очень плохо пахнут. Владельцы домашних выдр называют их «милыми монстрами» и никому не советуют заводить животное дома. Так что нам остается только наблюдать за этими пушистыми малышами и чуточку завидовать их обладателям — ведь они могут подержать за лапку настоящую выдру.
Мы в AdMe.ru уверены, что выдры достойны нашей любви не меньше, чем котики и собаки. Вы только посмотрите на них.
1.
— Это детеныш выдры из зоопарка, который я посетил.
— Такое чувство, что он сейчас скажет: «Привет, у тебя есть игры на телефоне?»
2. «Хорошие новости: Джуно катает свою младшую сестренку Юни на себе»
3. Выдры любят обнимашки со своим человеком не меньше, чем котики
4. «Его лапы выглядят так, будто он диджей и крутит пластинки»
5. Выдры могут выглядеть так же эпично, как и львы. А вам тоже захотелось погладить ее животик?
6. На их мордочках — только самые искренние эмоции
7. Для выдр водные процедуры — не пытка, а необходимость
8. Почему выдры всегда выглядят настолько довольными своей жизнью?
9. Благодаря толстому слою подкожного жира выдрам комфортно везде (даже на камнях)
10. Вообще-то, выдры — очень внимательные мамы. Но провалы случаются у всех
11. Выдры — это жидкость
12. Кажется, у этой девушки выдался один из лучших дней в ее жизни
13. Этот хороший мальчик в совершенстве познал дзен
14. У выдр есть секретное оружие — лапки
15. Это не пуля. Так выдры ныряют в воду
16. А еще они умеют быть преданными друзьями
17. Эта мордашка точно заслуживает того, чтобы быть запечатленной для потомков
18. Выдры умеют подчинять себе людей, прямо как кошки
Ну вот, теперь у нас появилась новая мечта — погладить выдру. А вы бы решились поближе познакомиться с этим уникальным животным?
Фото на превью hootersbutwithcats / reddit