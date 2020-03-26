18 фото, которые стремительно приблизят вас к решению завести кота. Еще одного

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Да, мы знаем, что в мире существуют не только кошки. Да, мы отдаем себе отчет в том, что кто-то собак или рыбок любит гораздо больше. Да, мы понимаем, что некоторые люди дали себе обет никогда не заводить животных в принципе. Но это не помешает мурчащему чуду однажды ворваться в вашу жизнь и навсегда украсть ваше сердце.

AdMe.ru предупреждает: после просмотра этой подборки в вашем доме может появиться кот. Еще один. А в конце статьи мы приготовили бонус, который покажет, какой навык вам пригодится, чтобы быть с котей на одной волне.

«Он дикий и никогда не будет любящим котом», — говорили они. Познакомьтесь с Фуззом: родился диким, а теперь настоящий домашний увалень

Кто еще может сделать вам такой замечательный массаж щек?

«Моя девушка хотела завести котенка, а я сказал, что не сейчас. Вот компромисс»

«Мой папа, у которого аллергия на кошек, играет на кухне с нашим новым котенком. Он не делал этого даже с нашими собаками»

«Это Гардо. Отчим моей подруги нашел его на стройке и, так как кота никто не искал, спустя несколько дней забрал домой. Он очень застенчивый парень»

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«Сосед нашел ее на пороге своего дома»

«Только посмотрите, как мой мальчик позирует перед камерой!»

«Несколько месяцев назад я вышел на улицу, чтобы найти это»

Только посмотрите на эти кудряшки!

«Сегодня я спас эту маленькую красавицу, она едет со мной вот так уже 1,5 часа. Думаю, она знает, что ее везут домой навсегда»

«Нашла его на пляже в России и привезла домой в Штаты. Он принял меня»

Его зовут Картошка

«„Усыновил“ сегодня этого котенка, чтобы сделать нашу жизнь немного лучше»

Пожалуй, это самое красивое трио

Когда тебе выпала возможность проводить больше времени с «папой»

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«Я сделал фотосессию со своим котом, и этот снимок растопил мое сердце»

Бонус: Энтони Хопкинс играет на пианино для своего кота Нибло

Мы искренне верим, что взять кошку в дом — одно из самых правильных решений, принимаемых в жизни, и знаем, что почти все вы его уже реализовали. Так что похвастайтесь своими усатиками в комментариях.