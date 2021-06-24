18 фото, которые докажут, что котенок в доме — это минимум 100 граммов счастья и целый вагон приключений

Наверняка многим из тех, кто завел дома котенка, знакомо чувство щемящей нежности, когда смотришь на крошечный пушистый комочек и буквально хочешь затискать его в объятиях. А в голове звучит: «Вот бы он подольше оставался таким малышом и не вырастал в наглую рыжую морду».

Когда мы в AdMe.ru рассматривали эти фото, наши мимиметры просто зашкаливали, даже несмотря на то, что кое-кто из мелких героев нашей статьи уже умудряется проявлять свой непростой характер.

Когда ты еще не совсем понимаешь, что делать со своей миской

«Он первым из своего помета вылез из-под крыльца и сразу стал ругаться на меня»

«Эта шкода так смотрит на меня, что ей все мгновенно прощается»

Квест: попробуйте быстро найти 2-месячного котенка в комнате

«Это Джордж. За свои 6 недель он пережил многое: был брошен матерью и нахватался блох. Зато теперь ему хорошо у меня дома»

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«Урок социализации для моего сварливого непоседы»

2016 vs 2019

Кажется, он не в восторге от того, что вырос. © haikusbot / Reddit

Она такая легкая, что даже не оставляет после себя вмятины на подушке

Это же просто незаконно быть таким милахой

Этот «монстр» должен быть приговорен к пожизненным поцелуям, объятиям и угощениям! © Prestigious-Sound-56 / Reddit

«Это Джолин, кошка моего лучшего друга»

Эй, барышня! Не отбивайте у меня парня. © Decsolst / Reddit

Котят много не бывает

Чашечку котопучино, пожалуйста

Именно так выглядит неподдельное счастье

Маленькая помощница устала и решила прилечь

Ее прозвали Карманной Полли

«Я впервые увидела таких крошечных котят. Эмоции просто зашкаливали»

«Фото с тех времен, когда мой Генри был маленькой пушистой зефиркой»