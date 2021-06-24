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18 фото, которые докажут, что котенок в доме — это минимум 100 граммов счастья и целый вагон приключений

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Наверняка многим из тех, кто завел дома котенка, знакомо чувство щемящей нежности, когда смотришь на крошечный пушистый комочек и буквально хочешь затискать его в объятиях. А в голове звучит: «Вот бы он подольше оставался таким малышом и не вырастал в наглую рыжую морду».

Когда мы в AdMe.ru рассматривали эти фото, наши мимиметры просто зашкаливали, даже несмотря на то, что кое-кто из мелких героев нашей статьи уже умудряется проявлять свой непростой характер.

Когда ты еще не совсем понимаешь, что делать со своей миской

«Он первым из своего помета вылез из-под крыльца и сразу стал ругаться на меня»

«Эта шкода так смотрит на меня, что ей все мгновенно прощается»

Квест: попробуйте быстро найти 2-месячного котенка в комнате

«Это Джордж. За свои 6 недель он пережил многое: был брошен матерью и нахватался блох. Зато теперь ему хорошо у меня дома»

«У моей подруги Нонны в доме поселилась крошечная кошечка»

«Урок социализации для моего сварливого непоседы»

2016 vs 2019

Она такая легкая, что даже не оставляет после себя вмятины на подушке

Это же просто незаконно быть таким милахой

  • Этот «монстр» должен быть приговорен к пожизненным поцелуям, объятиям и угощениям! © Prestigious-Sound-56 / Reddit

«Это Джолин, кошка моего лучшего друга»

Котят много не бывает

Чашечку котопучино, пожалуйста

Именно так выглядит неподдельное счастье

Маленькая помощница устала и решила прилечь

Ее прозвали Карманной Полли

«Я впервые увидела таких крошечных котят. Эмоции просто зашкаливали»

«Фото с тех времен, когда мой Генри был маленькой пушистой зефиркой»

А вы сохранили «детские фото» своих питомцев? Или, может быть, именно сейчас у вас дома живет и от души хулиганит крошечный котенок?

Фото на превью so-this-is-college / Reddit
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