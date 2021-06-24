18 фото, которые докажут, что котенок в доме — это минимум 100 граммов счастья и целый вагон приключений
Наверняка многим из тех, кто завел дома котенка, знакомо чувство щемящей нежности, когда смотришь на крошечный пушистый комочек и буквально хочешь затискать его в объятиях. А в голове звучит: «Вот бы он подольше оставался таким малышом и не вырастал в наглую рыжую морду».
Когда мы в AdMe.ru рассматривали эти фото, наши мимиметры просто зашкаливали, даже несмотря на то, что кое-кто из мелких героев нашей статьи уже умудряется проявлять свой непростой характер.
Когда ты еще не совсем понимаешь, что делать со своей миской
- Он подумал, что это туалет? © lazysupercat / Reddit
- Нет, но он оттуда ел. Прямо так — сидя в корме. © usedtostillwalking / Reddit
«Он первым из своего помета вылез из-под крыльца и сразу стал ругаться на меня»
«Эта шкода так смотрит на меня, что ей все мгновенно прощается»
Квест: попробуйте быстро найти 2-месячного котенка в комнате
«Это Джордж. За свои 6 недель он пережил многое: был брошен матерью и нахватался блох. Зато теперь ему хорошо у меня дома»
«У моей подруги Нонны в доме поселилась крошечная кошечка»
«Урок социализации для моего сварливого непоседы»
- Я даже не представляла, что кто-то способен так мило сердиться. © trowzerss / Reddit
- Наслаждаюсь, но все равно протестую! © SyrusDrake / Reddit
2016 vs 2019
- Кажется, он не в восторге от того, что вырос. © haikusbot / Reddit
Она такая легкая, что даже не оставляет после себя вмятины на подушке
Это же просто незаконно быть таким милахой
- Этот «монстр» должен быть приговорен к пожизненным поцелуям, объятиям и угощениям! © Prestigious-Sound-56 / Reddit
«Это Джолин, кошка моего лучшего друга»
- Эй, барышня! Не отбивайте у меня парня. © Decsolst / Reddit
Котят много не бывает
Чашечку котопучино, пожалуйста
Именно так выглядит неподдельное счастье
Маленькая помощница устала и решила прилечь
Ее прозвали Карманной Полли
«Я впервые увидела таких крошечных котят. Эмоции просто зашкаливали»
«Фото с тех времен, когда мой Генри был маленькой пушистой зефиркой»
А вы сохранили «детские фото» своих питомцев? Или, может быть, именно сейчас у вас дома живет и от души хулиганит крошечный котенок?
Фото на превью so-this-is-college / Reddit
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