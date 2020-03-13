18 фото, доказывающих, что никто не может рассмешить вас сильнее домашнего любимца

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Наблюдение за шалостями питомцев — бесконечный источник положительных эмоций. Иногда они корчат уморительные рожицы, принимают странные позы или выкидывают какой-нибудь совершенно уникальный номер. Эта подборка гарантированно поднимет вам настроение и вдохновит на фотоохоту за своим четвероногим другом.

Редакция AdMe.ru охотно коллекционирует фото собак и кошек, которыми пользователи интернета делятся со всем миром. Не стесняйтесь и вы поделиться выкрутасами своих братьев меньших после прочтения статьи.

«Однажды он увидел, как это делает кошка, и понеслось»

«Нет, кота я не видел!»

«Абсолютно уверен, что моя кошка замышляет убийство»

Он отлично играет в тетрис

«Фото, которое прислала мне сестра со своей работы: на нем песель, только что прошедший курсы. Вот его взволнованная морда»

«Морда моей собаки сквозь ее любимую игрушку»

«В его поилке пресная вода, прошедшая двойную очистку, но он предпочитает это или воду из унитаза»

«Наша кошка Тайни загорает, растекаясь на крыльце»

«Наша кошка делает так каждый раз, как ее берут на руки»

«Мой кот и соседская собака пялятся друг на друга каждый день. Теперь они не могут прожить без этого...»

«Моей собаке напомнили, что она все-таки не кошка»

«Это мое окно!»

«Впервые увидела снег»

«Пожалуйста, никаких фото!»

«Этот персонаж еще не разблокирован»

«Мой котенок крадет молоко прямо из стакана»

«Один из наших котят-сфинксов хочет, чтобы вы знали, какой он милашка»

«Мой кот под одеялом»

А какие странности у ваших питомцев?