18 фактов о животных, которые стоят того, чтобы немножко посидеть, разинув рот

Пчелы могут быть пессимистами, свиньи практически не потеют, некоторые тюлени вполне могли бы озвучивать «Звездные войны». Животный мир чрезвычайно увлекателен, и каждый день можно узнавать что-то новое о жизни наших соседей по планете.

Мы в AdMe.ru любим различные факты о животных. Ведь они могут быть не только любопытными, но и до слез трогательными.

Крысы хихикают, когда вы их щекочете

Но делают они это на таких высоких нотах, что ученым понадобилось специальное оборудование, для того чтобы их услышать.

Мангалица — единственная в мире порода свиней, покрытая шерстью

Этих животных также называют «овечьими свиньями»: их шерсть густая и вьющаяся, как у овец. Но для изготовления вязаных изделий ее не используют. А жаль, ведь иначе на вопрос «Из какой шерсти ваш чудный свитер?» можно было бы ответить: «Из свиной», тем самым поставив спрашивающего в тупик.

Атлантические тупики образуют пары на всю жизнь

Они трутся своими прекрасными носами, закрепляя союз, а затем роют нору и уже в ней строят гнездо. Иногда, когда им лень рыть норы самим, тупики «отжимают» их у кроликов.

Усатые синицы — Жан-Клод Ван Дамм животного мира

Этих птиц, чьи самцы щеголяют роскошными усами, часто сравнивают с бильярдными шарами: настолько они круглые. Но синички не толстые, а очень пушистые. Они садятся на шпагат, чтобы достигнуть равновесия на тонких ветках и стеблях тростника, и их растяжка впечатляет.

Зебры не любят спать в одиночестве

Подобно лошадям, зебры спят стоя. Вокруг этих животных слишком много врагов-хищников, желающих ими полакомиться. Поэтому зебра спит, только если поблизости есть те, кто согласен покараулить ее сон.

Среди кошачьих лемуров самым главным считается наиболее вонючий

Эти очаровашки с наивными круглыми глазами обожают устраивать соревнования за звание главного вонючки. Они метят свой шикарный хвост и начинают размахивать им перед другими претендентами. Выигрывает тот, чей запах буквально бьет в нос.

Выдры умеют решать головоломки

Более того, те, у кого изначально получается не очень, наблюдают за своими сородичами и берут пример с особей, у которых это получается лучше всего. Если бы у выдр были свои школы, они бы, наверное, быстро додумались до шпаргалок.

Кенгуру заставили ученых поверить в то, что они не пукают

Долгие годы натуралисты были уверены, что эти сумчатые не пукают. И лишь потом выяснили, что в выделяемых ими газах количество метана — одного их самых пахучих продуктов жизнедеятельности кишечных бактерий — минимально.

Пингвины очень романтичны

Эти одетые во фраки красавцы умеют ухаживать за своими дамами. Как и люди, они делают избраннице «предложение», но вместо кольца — откуда же им его взять? — дарят самые гладкие камни, бережно отобранные ими из прибрежной гальки.

Слонята сосут хобот, чтобы успокоиться

В этом отношении маленькие слонята ничем не отличаются от детей, которые сосут пальцы, чтобы успокоиться. От этой привычки им тоже довольно сложно избавиться, и даже взрослый слон в стрессовом состоянии может, как маленький, засунуть хобот в рот.

Отпечатки пальцев у коал похожи на человеческие

Сходство настолько велико, что некоторые СМИ стали рассказывать истории о несчастных следователях, поставленных в тупик найденными на месте преступления отпечатками пальцев. Однако ученые заверяют, что можно не волноваться: ни одна коала не будет арестована по ложному обвинению, ведь для специалиста различия очевидны.

Собаки чихают, чтобы передать вам тайный сигнал

Чихание для собак — это такое же средство общения, как лай или скулеж. Конечно, они могут чихнуть от того, что пыль попала в нос, но также они используют различные виды чихов, чтобы дать понять, что все в порядке и они просто играют, или сообщить, что устали и хотят передохнуть.

Не менее половины веса ленивца приходится на желудок

У этих медлительных животных такой же неспешный метаболизм. Чтобы переварить горсть пищи, им нужны долгие часы. У хорошо перекусившего ленивца 2/3 веса тела составляет желудок. А раз в неделю животному приходится покидать обжитое дерево, чтобы сходить в туалет.

В Африке живут крысы-герои

И это не преувеличение. Гамбийские хомяковые крысы по-настоящему спасают жизни. Их дрессируют находить неразорвавшиеся мины. Крыса по имени Магава даже получила за свою деятельность золотую медаль PDSA, которую вручают животным за храбрость и верность долгу.

Цвет глаз совы выдает ее режим сна

Это не значит, что у невыспавшейся совы красные глаза. Просто совы с черными глазами обычно ведут ночной образ жизни, с желтыми — дневной, а совы с оранжевыми глазами активны в сумерках и на рассвете.

В Австралии водятся сказочные пингвины

Так в этой стране называют маленьких пингвинов. Не тех, кто просто ростом не вышел, а тех, кто относится к подвиду, имеющему такое название. Так прозвать птиц надоумили австралийцев не только крохотные размеры животных, но и необычный — синий — цвет перьев.

Маленькие тасманийские дьяволы выбирают друга на всю жизнь

Хищников сложно заподозрить в том, что они способны к нежной дружбе даже с себе подобными. Особенно если они дьяволы, пусть и тасманийские. И тем не менее ученые убедились в том, что представители этого вида в детстве выбирают себе друга, с которым держатся вместе всю жизнь.

Дятел не умеет есть стоя

Эволюция приложила немало усилий, чтобы позволить дятлам без проблем питаться, зацепившись за вертикальный ствол дерева: здесь и специальное строение стопы, и расположение мышц, и длина когтей. И вся эта роскошь просто не предназначена для того, чтобы есть стоя на горизонтальной поверхности.